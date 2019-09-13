2019-09-13T16:14:50+03:00
Дом. Семья

В Ленобласти спасают от онкологии собаку, которая два года ждала у дверей больницы умершего хозяина

Местные жители называют пса "подпорожским Хатико"
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пес по кличке Малыш два года ждал умершего хозяина у ворот больницы в Подпорожье. Фото: Анна ЛендяшоваПес по кличке Малыш два года ждал умершего хозяина у ворот больницы в Подпорожье. Фото: Анна Лендяшова
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Трагическая судьба может быть не только у людей, но и у собак. Пес по кличке Малыш знает об этом не понаслышке. Два года назад он прибежал во двор больницы в городе Подпорожье в Ленобласти вслед за каретой «Скорой помощи», которая увезла его хозяина. За жизнь пожилого мужчины медики боролись три недели, но спасти его так и не удалось. Родственники забрали тело, а о собаке в горестный час, судя по всему, просто забыли.

- Он сидел рядом с воротами больницы два года, - рассказала «КП-Санкт-Петербург» ветеринарный врач Анна Лендяшова. – Периодически бегал домой – посмотреть, не вернулся ли хозяин. Потом возвращался. Обнюхивал колеса машин «Скорой помощи» в надежде учуять знакомый запах. Ну а народ у нас в городе добрый – стал понемногу подкармливать. Дворник дал ему кличку – Малыш.

Малыш все ждал и ждал, а весной пропал на месяц. Вернулся истощенный и израненный, без пальцев на одной из передних лап – их как будто отрубило капканом. Пса выходили, и он снова занял свой пост неподалеку от местной станции «Скорой помощи». Так Малыш прожил некоторое время, а потом нагрянула новая беда – у подпорожского Хатико обнаружили злокачественную опухоль – саркому. Ее можно вылечить, но нужны деньги и надлежащий врачебный уход.

- Сейчас мы собираем средства на операцию и лекарства для химиотерапии сами, - рассказывает наша собеседница. – Нужно не так много – около восьми тысяч рублей, часть уже набралась. Сейчас для нас самая большая проблема – найти хорошую клинику, где Малыша согласились бы принять. Мы готовы отвезти его сами, на машине. Надеемся, что все будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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