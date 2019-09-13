В правительстве Ленобласти прокомментировали информацию о переносе сроков строительства метро в Кудрово

Пока на юге Петербурга горожане ждут открытия нового участка Фрунзенского радиуса, на востоке жители тревожатся за будущее станции «Кудрово». Дотянуть «оранжевую ветку» до Ленобласти собрались к 2025 году. В конце июля Смольный выбрал подрядчика, который готовит проект планировки нового участка Лахтинско-Правобережной ветки. Предполагалось, что часть средств на строительство выделят из федерального бюджета. Однако в СМИ просочилась информация, что у Минтранса другие планы. Деньги на такие цели не предусмотрены, а значит - сроки могут затянуться.

В правительстве Ленинградской области уверены, что переживать не о чем. Заместитель председателя по строительству Михаил Москвин называет проект стратегическим. По его словам, о привлечении федеральных денег уже есть договоренности.

- Определена смета в 57 миллиардов рублей, есть дорожная карта, ответственные, этот процесс уже нельзя остановить. Мы работаем в рамках договоренностей с правительством страны и руководством Петербурга, - говорит Москвин. - Есть люди с серьезными лоббисткими возможностями, которые двигают проект трамвая в Кудрово. Власти региона и многие жители Кудрово не поддерживают сомнительный и дорогой проект прокладки трамвайных линий «по подоконникам» домов.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга менее категоричны. В пресс-службе заявили, что вопрос еще будет решаться. В начале следующей недели в Смольном пройдет заседание, на котором власти регионов и представители правительства обсудят будущее «оранжевой» ветки.