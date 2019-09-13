В аэропорту Пулково спасли отчаявшегося пассажира, который пытался покончить с собой

В аэропорту Пулково полицейские развернули настоящую спасительную операцию. И нет, дело вовсе не с самолетам. Один из пассажиров от отчаяния попытался свести счеты с жизнью. Мужчина перелез через перила эстакады и уже хотел прыгнуть вниз с высоты 10 метров под колеса машин. К счастью, мимо проходил младший сержант полиции Дмитрий Масалов, который и заметил что вот-вот произойдет трагедия.

- Полицейский подбежал к пассажиру, схватил за одежду и, удерживая его одной рукой, по рации сообщил в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту Пулково о случившемся, - рассказывают в УТ МВД по СЗФО. - На место сразу прибыли сотрудники линейного отдела. Полицейские удерживали мужчину и не давали ему спрыгнуть вниз.

Мужчина пытался спрыгнуть под колеса машин Фото: УТ МВД по СЗФО

В аэропорт сразу примчались сотрудники МЧС. Пока полицейские держали мужчину, спасатели выставили раздвижную лестницу и сняли пассажира с эстакады. К счастью, тот не пострадал.

Вскоре приехала бригада скорой помощи, которая и забрала пассажира. Им оказался 39-летний мужчина. Причины, по которым он хотел пойти на отчаянный шаг, спасенный так и не назвал. Сейчас с ним общаются медики.

Героями же стали транспортные полицейские: младший сержант полиции Дмитрий Масалов, старший лейтенант полиции Александр Потеряхин, майор полиции Денис Бондаренко, старший лейтенант полиции Евгений Сименас и заместитель начальника полиции подполковник полиции Роман Маслов.