В Петербурге День святого Александра Невского отметили крестным ходом

12 сентября в православном календаре – День святого благоверного князя Александра Невского. Именно в этот день 295 лет назад Петр Первый перенес мощи святого из Владимира в Петербург. В Александро-Невской лавре покровитель города на Неве покоится до сих пор.

Для верующих перекрыли центр города.Фото: Артем КИЛЬКИН

А тремя годами ранее, в 1721-ом, в эти же дни Петр заключил Ништадтский мир со Швецией после изнурительной Северной войны. И, хотя договор был подписан 10 сентября, эти две даты принято отмечать вместе.

Православные с Казанской иконой Божией Матери крестным ходом прошли по Невскому проспекту.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый крестный ход ко Дню Александра Невского и Дню Ништадского мира прошел в 1743 году при поддержке Елизаветы Петровны. Крестный ход быстро стал традицией, прервавшейся после революции. Возродили ее только в 2013 году, когда отмечали трехсотлетие Александро-Невской лавры.

В шествии, по традиции, участвовал депутат Виталий Милонов.Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году «программа», посвященная святому защитнику Петербурга, стартовала в Казанском соборе: в 09:00 там началась праздничная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В 10:00 служба началась и в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, ее провел епископ Кронштадтский Назарий.

Прямо перед стенами лавры дали концерт.Фото: Артем КИЛЬКИН

В это же время на Казанской улице начали выстраивать колонны верующих. В 11:00 в Казанском соборе завершилась служба, и православные с Казанской иконой Божией Матери крестным ходом прошли по Невскому проспекту в сторону лавры.

В 11:50 службу закончили и в лавре, и там стартовал малый крестный ход с мощами святого Александра Невского.

В православной колонне были первые лица Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Два молитвенных шествия встретились на площади Александра Невского, – сообщают в Санкт-Петербургской митрополии. – Там прошел молебен, прозвучали поздравления от духовных и светских властей города, состоялось чествование кавалеров ордена Александра Невского – ветеранов Великой Отечественной войны. Праздник завершился прохождением роты почетного караула.

Два молитвенных шествия встретились на площади Александра Невского.Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественная часть продлилась до 13:00, а затем прямо перед стенами лавры дали получасовой концерт. По подсчетам властей, в шествии приняло участие более ста тысяч верующих.

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