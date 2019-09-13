Обзор матча СКА – ЦСКА 13 сентября 2019 – 0:3. Счет, голы, статистика игроков

Много дерби не бывает. Тем более, армейских. Между СКА и ЦСКА. Двух безусловных фаворитов чемпионата. Именно, так подумали в КХЛ. И решили в нынешнем чемпионате провести в регулярном чемпионате аж 6 матчей между двумя клубами.

Премьеру запланировали на пятницу, 13-е сентября. То ли случайно, то ли специально. И чуть не поплатились за такую беспечность. С темными силами лучше не играть в поддавки, у них по десять козырей в колоде!

Встреча чуть не оказалась сорвана. Незадолго до начала встречи в «Ледовом» возникли проблемы с освещением. Загорелась подстанция, которая питает дворец армейцев. Проблемы не удалось оперативно устранить, и начало матча пришлось переносить. Так же, как грандиозное шоу, которое пришлось передвинуть на первый перерыв.

В игре с самого начала тоже все было не совсем логично. Хозяева льда с первого вбрасывания попытались взять инициативу в свои руки, и у них практически все получалось. Кроме решающего броска. Шайба летела из выгодных моментов куда угодно - кроме ворот, словно их заколдовали. Москвичам же хватило двух бросков, чтобы открыть счет. Шайбу после не самого сложного выстрела Антона Слепышева голкипер СКА Петр Кочетков мог брать. Но то ли «замерз», то ли потерял бдительность - 0:1!

Хозяева попытались отыграться еще до перерыва, но продолжали пулять в «молоко», перекладины или вратаря ЦСКА Сорокина!

Второй период начался с того, что один армеец Петербурга «подстрелил» другого! Партнер залепил шайбу в ухо Наилю Якупову, и форвард отправился в подтрибунные помещения – лечиться. А, вскоре, и вторая шайба влетает в ворота хозяев. И, что удивительно, это был первый бросок москвичей в данной двадцатиминутке. Вновь мистика!

Петербуржцы, конечно, попытались переломить ход встречи и побороться с Фортуной. Но ничего не получалось! Острые моменты подопечные Кудашова запарывали раз за разом. Не помогли даже три подряд большинства.

В концовке встречи СКА снял вратаря. Но тут же получил контрольный в голову – пустые ворота поразил их бывший игрок Сергей Калинин. Одним словом, в эту пятницу все было против петербуржцев и первый эпизод битвы они проиграли вчистую – 0:3!

Следующий матч СКА проведет в воскресенье дома против «Йокерита», а ЦСКА вернется в Москву, где проверит на прочность «Локомотив». Ну, а вторая серия армейских войн состоится совсем скоро. Уже 23-го сентября клубы двух столиц вновь сойдутся в «Ледовом».

Регулярный чемпионат КХЛ.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

1-й период:

Голы: Слепышев, 08:58 (0:1)

Удаления:

Командный штраф, 05:05 – 2 минуты (ЦСКА)

2-й период

Голы: Окулов, бол., 25:52 (0:2)

Удаления:

Плотников, 24:39 — 2 минуты (СКА), Дыбленко, 30:12 — 2 минуты (СКА), Окулов, 35:54 – 2 минуты (ЦСКА), Слепышев, 39:22 – 2 минуты (ЦСКА) 3-й период

Голы: Калинин, п.в., 59:05 (0:3)

Удаления:

Вей, 41:59 — две минуты (ЦСКА), командный штраф, 46:55 – две минуты (СКА), Якупов, 48:13 – две минуты (СКА)

Вратари: Кочетков (58:25 — 59:05) – Сорокин

СКА: Зубарев — Рундблад, Ткачев — Лехтеря — Плотников; Зуб — Дыбленко, Якупов — Кемппайнен — Барабанов; Рукавишников — Земченок, Кагарлицкий — Бывальцев — Карпов;

Галенюк, Тихонов — Каблуков — Кетов, Подколзин

ЦСКА: Дальбек — Робинсон, Капризов — Вей — Григоренко; Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов; Романов — Нестеров, Телегин — Карнаухов — Слепышев; Чмыхов, Калинин — Андронов — Мамин, Ртищев

Общий штраф: 6 (0+4+2) – 8 (2+4+2)

13 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый».12 391 зритель (12 300)