2019-09-16T12:28:00+03:00
Конкурсы и тесты

Командная работа: 4Б класс школы №481 стал победителем конкурса #моялинейка2019

Подарки ребятам вручил депутат Алексей Цивилев
Евгения МОСКВИНА
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Награждение проходило в школе.Награждение проходило в школе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После уроков в начальной школе №481 было оживленно. И не потому, что все спешили пойти гулять. Торжественного мероприятия ждали 13 сентября участники видео-конкурса #моялинейка2019. Нарядные третьеклассники и четвероклассники выстроились в ровные ряды. Ведь к ним в гости пришел депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. В сентябрьском конкурсе, который он организовал совместно с «Комсомольской правдой» приняли участие десятки петербургских классов. Но именно четвертому «б» из 481-й школы досталась заслуженная победа!

– Ребята из этого класса сфотографировали свою линейку и сняли ее на видео. Сделали красивую нарезку. Чего, кстати, я даже не умею делать в свои годы. Разместили в интернете. И их видео выиграло в конкурсе! Поздравляю! – объявил Алексей Цивилев на награждении.

Ребята из 4Б 481-й школы очень рады победе в конкурсе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ребята из 4Б 481-й школы очень рады победе в конкурсе.Фото: Олег ЗОЛОТО

Аплодисменты звучали ото всех ребят. И конечно, награда нашла своих героев. Депутат вручил победителям издания классиков, а также настольные игры и спортивный инвентарь на весь класс. Теперь команда будет еще дружнее, а на переменках веселее. Ждала школьников и фотосессия в своем кабинете с директором, классным руководителем и депутатом. Теперь ребята настоящие звезды страниц «Комсомольской правды»! Впереди у них еще и экскурсия в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. А перед серьезным мероприятием можно и поразвлечься – каждому ученику «Комсомолка» подарила по красочному журналу. Четвертый «б» радовался победе, благодарил за призы и спрашивал:

– А еще будут конкурсы? Мы хотим снова поучаствовать! Все вместе!

Алексей Цивилев вручил презенты и пригласил ребят на экскурсию в ЗакС. Фото: Олег ЗОЛОТО

Алексей Цивилев вручил презенты и пригласил ребят на экскурсию в ЗакС.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Принять участие в конкурсе мог любой петербургский класс. Нужно было на своей линейке в День знаний снять видео и выложить его на страницах «Вконтакте» или «Инстаграме» с хэштегом #моялинейка2019. Жюри оценивало ролики за творческий подход и сплоченность класса.

Каждому ученику «Комсомолка» подарила по красочному журналу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каждому ученику «Комсомолка» подарила по красочному журналу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкурс #моялинейка2019.Участвуем в группе #моялинейка2019 4б класс 481 школа Кировского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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