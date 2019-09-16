2019-09-16T13:47:53+03:00
Досуг

Российская премьера шоу «Сны Спящей красавицы» состоялась в Санкт-Петербурге!

Зрители увидели абсолютно новую историю принцессы Авроры
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Премьера шоу «Сны спящей красавицы» - главное событие этой осени!Премьера шоу «Сны спящей красавицы» - главное событие этой осени!
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14 сентября в Мариинском-2 c оглушительным успехом прошла российская премьера революционного шоу «Сны Спящей красавицы»! Санкт-Петербург по праву стал первым российским городом в рамках тура, где зрители смогли увидеть потрясающее шоу с Дианой Вишневой в главной роли.

Премьера шоу «Сны спящей красавицы» - главное событие этой осени! Такой постановки мир еще не видел. Это был триумф танца и технологий. Зрители увидели абсолютно новую историю принцессы Авроры.

Современные технологии позволили воплотить метаморфозы образов из снов Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене с помощью высокотехнологичного костюма, который позволил управлять аватаром и открыл новые горизонты в мире театральных постановок. Визуальные спецэффекты не оставляли зрителю шанса быть вне происходящего, каждый чувствовал себя частью этой большой истории. Движения танцоров, магический свет, современная музыка - все способствовало максимальному погружению в «Сны Спящей красавицы». Новаторские театральные эффекты стирали границы между сном и реальностью.

Зрители отправились в путешествие по внутреннему миру Авроры, которая встречается со своей темной стороной, противостоит внутренним демонам и делает непростой выбор между добром и злом. «Здесь очень много метаний, страданий, вопросов, которые она задаёт себе, страхов», - говорит Диана Вишнёва о своей героине, чьи эмоции они блестяще сумела передать на сцене.

«Сны» стали возможными благодаря приме-балерине Диане Вишневой, солисту Штутгардского и Голландского национального балета Марайну Радемакеру, дизайнеру Тобиасу Греммлеру, хореографу Эдварду Клюгу, художнику по свету Лорен Форт, EDM-пионерами NOISIA/Thijs de Vlieger, чья музыка звучит в течение всей постановки. Продюсер проекта - Эдуард Ратников. Организатором премьеры шоу в Петербурге выступила группа компаний NCA. А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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