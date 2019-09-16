Петербуржцы платят за коммуналку на 1500 рублей больше, чем в среднем по России

Где в России платить за «коммуналку» хорошо? На этот вопрос ответили аналитики РИА Новостей. Эксперты составили рейтинг регионов с самыми высокими и низкими ценами на ЖКУ. Специалисты проанализировали счета в квитанциях и средний доход жителей 85 субъектов РФ. Они выяснили, какую часть от зарплаты те вынуждены отдавать за квартплату.

Так, средний показатель по России составил 9,6%. Это около 4,4 тысяч рублей в месяц. При этом разброс между лидерами и аутсайдерами топа внушительный – больше шести тысяч рублей.

В 2019 году цены на услуги ЖКХ в Петербурге выросли дважды.Фото: Алексей ФОКИН

Возглавили рейтинг Камчатский край и Магаданская область. В платежках у них значатся суммы, перевалившие за восемь-девять тысяч рублей, что составляет 14-15% от доходов.

У Петербурга, к счастью, цифры немного скромнее. Северная столица разместилась в середине списка – на 45 месте. Ежемесячно горожане отдают за электричество и воду 10% от заработка. В деньгах набегает около шести тысяч рублей. Это на полторы тысячи больше, чем в среднем по России.

Как и Петербург, десятую часть от дохода отдают жители Крыма, Мордовии, Вологодской и Омской области. Еще в 40 регионах страны население тратит больше 10%. Среди них – Ленинградская область. У соседей тарифы на «коммуналку» ниже. Услуги ЖКХ обходятся им в 5253 рубля. Однако из-за разницы в зарплатах, по их кошельку сумма бьет сильнее. На платежи у них уходит 12, 8 процентов от дохода.

Во время исследования эксперты опирались на данные Росстата за 2018 год. Не исключено, что в следующем году рейтинг изменится. Февраль 2019 года стал первым, когда индексацию стоимости услуг в Петербурге провели зимой, а не летом. «Коммуналка» выросла на 1,7% из-за скачка НДС. Еще одно повышение произошло в июле. Правда, вместо запланированных 4,3% платежки увеличились на 0,4%.

НА ЗАМЕТКУ

Удачнее всего дела складываются у жителей Дагестана. Там доля затрат на ЖКУ составила 4,6 %. В среднем услуги ЖКХ обходятся в 2445 рублей ежемесячно. При этом, если в смотреть в денежном выражении, меньше всего суммы на Алтае. Там стоимость услуг ЖКХ составляет 2374 рубля (7,7 %). Регион занимает в рейтинге девятое место.

Регионы с наименьшей долей затрат на ЖКУ по итогам 2018 года:

1. Дагестан - 4,6% (2445 рублей) ;

2. Ингушетия - 4,8% (2490 рублей);

3. Хакасия, Татарстан - 7,1% (2560 и 3658 рублей);

4. Чечня - 7,2% (3705 рублей);

5. Забайкалье - 7,3% (2982 рублей).

Регионы с наибольшей долей затрат на ЖКУ:

1. Камчатский край - 15% (9750 рублей);

2. Магаданская область - 14% (8105 рублей)

3. Ямало-Ненецкий автономный округ - 13,5% (8098 рублей)

4. Республика Коми - 13% (5280 рублей)

5. Рязанская, Новгородская, Ленинградская - 12,8% (3361, 1991 и 5253 рублей)