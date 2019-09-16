2019-09-16T16:51:06+03:00
Звезды

«Прическа-ураган!»: Екатерина Вилкова поделилась кадром из гримерки

Актриса приехала в Кронштадт, чтобы сняться в продолжении «Шифра»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Екатерина Вилкова приехала в Кронштадт на съемки продолжения «Шифра».Екатерина Вилкова приехала в Кронштадт на съемки продолжения «Шифра».Фото: СОЦСЕТИ
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Работа над вторым сезоном сериала «Шифр» началась еще в августе. Действие разворачивается в Москве в 1957 году. Режиссеру Вере Сторожевой приходится изыскивать локации, которые бы соответствовали тому времени. Так на один день съемочная группа расположилась в подходящем для этого городе Кронштадте, который сохранил дух советской эпохи. Не смотря на то, что непереставая лил дождь и дул ураганный ветер, работа кипела. Одну сцену отсняли в морском госпитале, вторую – на улице.

Актриса Екатерина Вилкова, исполняющая одну из главных ролей, опубликовала в Instagram кадр из гримерки.

- Мою Марину не остановить, - подписала она фотографию.

Ее начес на голове, волне соответствующий погоде, поклонники охарактеризовали, как «Прическа ураган!»

oldkavilochkaoldkavilochka
Лечу к вам, @verastorozheva & #сергейпускепалис #шифрновыесерии
7696 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По сюжету сериала четыре женщины, которых связывает военное прошлое, работают в спецотделе ГРУ. Они готовы рискнуть всем, чтобы помочь следственным органам поймать опасных преступников. Каждая из героинь обладает феноменальными аналитическими способностями. Анна, которую играет Екатерина Вилкова, умеет подмечать мельчайшие детали, подделывать любой подчерк, перенимать манеру поведения и речи другого человека.

На вопрос, к какой сцене она сейчас готовится и предстоит ли ее кого-нибудь спасать, Екатерина ответила:

- Пойду играть и узнаю. Приблизительно знаю, но как там нас режиссер разведет, пока не известно. Я никогда не учу текст заранее. Прочитываю накануне, но учу непосредственно перед сценой. У меня кратковременная память. Быстрая, но короткая. У нас у всех четырех героинь вся жизнь подвиг. Мы все время кого-то спасаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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