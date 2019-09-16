Уникальный бутик одежды Brusnika открылся в ТК «Невский центр»

Brusnika – бренд высокотехнологичного трикотажа из России в сегменте middle плюс - теперь можно найти в ТК «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает 24 фирменных магазина, и до недавнего времени в Северной столицы работали два шоу-рума.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- Brusnika – амбициозный российский бренд, преимуществом которого является собственное производство в Подмосковье, что позволяет быстро обновлять ассортимент магазинов и контролировать качество каждого изделия, - прокомментировала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская. - Мы рады, что для продвижения в Петербурге был выбран «Невский Центр». Надеемся, что наши посетительницы смогут по достоинству оценить всю продукцию: от супертонких до объемных, от простых до сложных, дизайнерских вещей.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

До конца года компания планирует открыть еще три магазина - в Москве, Екатеринбурге и Сочи.

- Для открытия своих бутиков мы выбираем современные торговые центры с выгодным расположением, высоким трафиком и удобным паркингом, - отметила директор сети Brusnika Ольга Ямщикова. - Именно поэтому мы решили перезапустить один из петербургских магазинов в ТК «Невский Центр», который отвечает этим критериям. В новом магазине площадью 120 кв.м есть подиум для манекенов с готовыми образами и большая зона примерочных.

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