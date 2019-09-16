2019-09-16T17:41:23+03:00
Общество

Уникальный бутик одежды Brusnika открылся в ТК «Невский центр»

Магазин российского бренда можно найти на третьем этаже торгового комплекса
Поделиться:
Brusnika – амбициозный российский бренд. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».Brusnika – амбициозный российский бренд. Фото предоставлено ТК «Невский Центр».
Изменить размер текста:

Brusnika – бренд высокотехнологичного трикотажа из России в сегменте middle плюс - теперь можно найти в ТК «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает 24 фирменных магазина, и до недавнего времени в Северной столицы работали два шоу-рума.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

- Brusnika – амбициозный российский бренд, преимуществом которого является собственное производство в Подмосковье, что позволяет быстро обновлять ассортимент магазинов и контролировать качество каждого изделия, - прокомментировала руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Екатерина Руновская. - Мы рады, что для продвижения в Петербурге был выбран «Невский Центр». Надеемся, что наши посетительницы смогут по достоинству оценить всю продукцию: от супертонких до объемных, от простых до сложных, дизайнерских вещей.

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

Фото предоставлено ТК «Невский Центр».

До конца года компания планирует открыть еще три магазина - в Москве, Екатеринбурге и Сочи.

- Для открытия своих бутиков мы выбираем современные торговые центры с выгодным расположением, высоким трафиком и удобным паркингом, - отметила директор сети Brusnika Ольга Ямщикова. - Именно поэтому мы решили перезапустить один из петербургских магазинов в ТК «Невский Центр», который отвечает этим критериям. В новом магазине площадью 120 кв.м есть подиум для манекенов с готовыми образами и большая зона примерочных.

* Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Суд освободил студентку из США, которую задержали с наркотиками в Пулково
У производителя полуфабрикатов в Петербурге изъяли 43 килограмма опасного мяса
Петербуржца избившего и угрожавшего убийством влюбленной паре в Колпино, отправили в тюрьму
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Рекламу о кастрации мужа УФАС Петербурга признало незаконной
В Петербурге на неделе ударят ночные заморозки
Петербургский суд заново рассмотрит дело о нападении на бойцов транспортного ОМОН и убийстве
Вода в Красном Селе стала мягче и чище благодаря новой насосной станции
Музей мостов впервые открылся в Петербурге для гостей «Авто Премиума»
Петербуржцы заметили «говорящий, потерявшийся» светофор в Красногвардейском районе
Петербуржцев возмутила современная выставка эротических картин в Доме Культуры
Из-за дождя Петербург встал в пробки утром в понедельник
Волонтеры нашли 88-летнюю старушку, сутки блуждавшую в дождливом лесу под Кингисеппом
Двоих человек порезали ножом в массовой драке в Апраксином переулке
11-километровая пробка парализовала Новоприозерское шоссе в Петербурге
Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
СКА вырвал победу у «Йокерита» на последней минуте