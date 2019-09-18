На инаугурацию нового губернатора Санкт-Петербурга приехали директор ФСБ и жена Дмитрия Медведева

Сегодня, 18 сентября, в центре Санкт-Петербурга, на площади перед Мариинском дворцом было плотно. Как в плане машин, так и в плане народа: такой концентрации представительных людей в строгих костюмах и платьях нам лично мало где доводилось видеть. Впрочем, повод был соответствующим: официальное вступление в должность нового губернатора Санкт-Петербурга – Александра Дмитриевича Беглова.

«ВЫБОРЫ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ»

Торжественная церемония прошла в Большом зале Мариинского дворца. Просторное помещение оказалось заполнено практически от отказа: «пишущих» журналистов за полчаса до начала даже пришлось «отселять» в другой зал. На инаугурацию собрался весь цвет Санкт-Петербурга: от политиков и военных до духовенства, деятелей культуры и почетных жителей города. В числе последних были, например, оперный певец Василий Герелло, знаменитый дирижер и пианист Фабио Мастранджело, космонавт, Герой России и СССР Сергей Крикалев. По информации «Комсомолки», поприветствовать нового губернатора приехали также директор ФСБ России Александр Бортников и супруга бывшего президента Светлана Медведева.

Председатель санкт-петербургского избиркома вручает новому губернатору решение комиссии о признании выборов действительными и состоявшимися.Фото: Артем КИЛЬКИН

Церемония началась ровно в 11:00 – как полагается, с выноса флагов России и Санкт-Петербурга, приветствия особых гостей и государственного гимна. После этого на трибуну попросили подняться председателя городского избиркома Виктора Миненко. Он кратко подвел итоги губернаторских выборов, которые прошли в Северной столице 8 сентября.

Помимо чиновников, на инаугурации присутствовали и знаменитые деятели культуры - такие, например, как дирижер и пианист Фабио Мастранджело.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Всего в выборах приняло участие миллион 147 тысяч 45 петербуржцев, - отметил Миненко. – На должность губернатора Санкт-Петербурга был избран Александр Дмитриевич Беглов, получивший 734 903 голоса избирателей – это 64,43 %, то есть, больше половины.

Миненко признал выборы «состоявшимися» и «действительными», после чего вручил Беглову заверенную копию решения комиссии.

Александр Беглов назначил Валентину Матвиенко представителем Санкт-Петербурга в Федеральном собрании.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПЕТЕРБУРГУ Я ОБЯЗАН МНОГИМ»

Новый губернатор принес присягу, в которой поклялся в верности народу, Конституции России и Санкт-Петербурга, пообещал охранять права и свободы граждан, способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей. После этого председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров вручил ему должностной нагрудный знак – металлическую цепь из 17 звеньев с гербом Северной столицы и вензелем Петра I.

Из рук председателя Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова новый губернатор принял нагрудный знак - металлическую цепь с вензелем Петра I и гербом Северной столицы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Уважаемый Александр Дмитриевич! Быть губернатором – это великая честь и ответственнось, - отметил Макаров в напутственной речи. – Это беззаветное служение нашему городу и его жителям. Я глубоко убежден, что все дела и поступки вас и вашей команды будут посвящен этой великой стратегической цели.

В честь назначения Валентине Ивановне преподнесли букет цветов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сам новоиспеченный губернатор в ответном слове заявил, что «обязан Санкт-Петербургу многим, если не всем».

- Санкт-Петербург для меня не просто самый красивый и лучший город, - отметил Беглов. – Здесь мой дом. Здесь живут близкие мне люди. Здесь могилы моих родных. Здесь все, что мне дорого. Я обязан Петербургу многим, если не всем. И мой долг – оправдать доверие петербуржцев, сделать так, чтобы их жизнь была лучше, удобнее и комфортнее. Я верю, что все вместе мы обязательно добьемся успеха.