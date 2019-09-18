Рекорд "Фортуны" - 7-й фестиваль ретротехники в Кроншадте собрал более 600 участников

"Икарус" с гармошкой , игра "Марио", фильм "Назад в будущее"... 25-30 лет назад они были составляющими быта нашего соотечественника. А сейчас, в 2019 году все это можно встретить только на фестивале "Фортуна".

Вот уже седьмой год на форту Константин "Фортуна" объединяет любителей ретро со всей России и ближайшего зарубежья. В этот раз ядром фестиваля традиционно стали старинные автомобили. Среди роскошных "кадиллаков" и "линкольнов" 60-х, японской футуристической техники 80-х и элегантных "европейцев" особняком стояла Audi Front 1938 года - машина высших чинов национал-социалистической Германии. Как будто демонстрируя тотальное социальное неравенство, нависали над стоящими поодаль "жигулями" и "волгами" советские правительственные ЗИСы и ЗИМы.

Настоящим хедлайнером фестиваля в этот раз выступила аутентичная Delorean DMC-12. Именно такая была во всех трех частях культовой трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее". Именно о ней мечтали сотни тысяч советских и российских школьников 80-90-хх годов. "Delorean здесь... Представляете, она на ходу... Может и в прошлое переносит?", - слышалось со всех сторон. В прошлое Delorean перенести была не в состоянии, но вместо нее с задачей справлялись гости фестиваля в ретрокостюмах и музыкальные группы на главной сцене. Одна из команд, "Форест Гамп и дядя Миша", знаменита вовсе не отсылкой к не менее культовому фильму того же Земекиса, но и составом участников. Бывший бессменный саксофонист группы DDT Михаил Чернов сотоварищи выдали совершенно потрясающий, ламповый блюз.

На косе форта Константин постоянный участник "Фортуны" ГУП "Пассажиравтотранс" в этот раз организовал совершенно потрясающую выставку из 17 автобусов разных лет, жемчужинами которого стали передвижная ТВ-станция "Магнолия" на базе ЛИАЗ-5932 и РАФ-976 с деревянным кузовом. Напротив автобусов расположились ребята из мастерской Svarkabilly с уникальными экспонатами ручной работы - сваренными из всевозможной металлической рухляди роботом Бендером из "Футурамы", мотоциклом-качелями в стиле "киберпанк" и огромным кактусом. Чуть поодаль, пришвартованные к причалу форту стояли, покачиваюсь на ветру ретрояхты "Луккул", "Леди Л" и "Надежда", построенная в Голландии аж в 1912 году.

На косе форта Константин постоянный участник "Фортуны" ГУП "Пассажиравтотранс" в этот раз организовал совершенно потрясающую выставку из 17 автобусов разных лет.

На ярком кронштадтском солнце сверкали хромом "чайки" и "победы", стоял, раскинув "рога" словно сошедший с почтовой марки 75-летний троллейбус МТБ-82, выстроились в одну шеренгу демократичные "москвичи". Но все это было на улице... А в большом белом шатре на главной площади форта происходило настоящее таинство. За экранами древних мониторов с джойстиками в руках завороженно сидели 40-летние бывшие дети. Рядом стояли их чада, недоуменно наблюдая за папами, управляющими маленьким усатым водопроводчиком и стреляющими из пластмассового пистолета по нарисованным уткам.

Воспоминания о былом - это хорошо, но в умеренных дозах. Возможно, именно так решила кронштадтская небесная канцелярия, отменив запланированный второй день фестиваля при помощи настоящего морского шторма. Ледяной ветер прогонял с форта вереницы старинных машин, автобусов и мотоциклов, смывал косым дождем краски прошлых лет, уносил обратно в прошлое обрывки памяти. Все ушло, чтобы вернуться снова в следующем году на 8-м международном фестивале ретротехники "Фортуна".