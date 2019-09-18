«Море чая» из Санкт-Петербурга принял участив в первой выставке частных музеев

В сентября в Москве в Сокольниках прошла 1-я Всероссийская выставка частных музеев, открывал ее министр культуры Владимир Мединский. Среди участников - более сотни музеев со всех уголков России, в том числе петербургский музей «Море чая», который находится по адресу: набережная Фонтанки, дом 91.

- Выставка была очень масштабной и представительной, - отметили сотрудники музея «Море чая». - За два дня мы приняли огромное количество посетителей, которые с интересом разглядывали старинные и советские чайные экспонаты и выпили 50 литров чая из коллекции «Моря чая».