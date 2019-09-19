2019-09-19T20:15:12+03:00
Досуг

Петербургские звезды балета выступят в Германии

Dance open представит в Дортмунде грандиозный гала-концерт
Маргарита РЫБАКОВА
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Петербургские звезды балета выступят в Германии. ФОТО: Dance openПетербургские звезды балета выступят в Германии. ФОТО: Dance open
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21 и 22 сентября в рамках «Русских сезонов» в Федеративной Республике Германия пройдет грандиозный гала-концерт с участием солистов балета ведущих театров Северной столицы России и балета Дортмунда. До события еще несколько дней, но на афише уже стоит решительное «Ausverkauft» – все билеты проданы.

Легендарная команда Международного фестиваля Dance Open подарит всем поклонникам хореографического искусства настоящий эстетический праздник: программа, бережно собранная специально для этих двух вечеров, позволит оценить как высочайший исполнительский уровень, так и актерское мастерство танцовщиков. Балетные номера подобраны и даже созданы специально для гала-концерта: зрителям представят как самые яркие сцены из классических балетов всемирно известных отечественных хореографов, так и фрагменты современных постановок, оригинальные номера, вдохновленные новыми смыслами древних сказок и античных историй.

Выстпят ведущие солисты Театра балета имени Леонида Якобсона, дуэты из Мариинского и Михайловского театров.

Будет представлен и театр Дортмунда.

В лучших традициях Гала звезд Международного фестиваля балета Dance Open завершит вечер дивертисмент, в котором примут участие все артисты проекта.

Проект реализован Санкт-Петербургским международным фестивалем балета Dance Open по государственному заказу Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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