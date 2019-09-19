Как получить новую специальность, находясь в декрете

А может, имеет смысл получить дополнительное образование?

Многие женщины, уходя в декрет, не представляют, как рождение ребенка может изменить их жизнь. И как изменятся они сами. До появления малыша ненормированный график работы вполне устраивал, а теперь в голову то и дело приходят мысли: тем ли я занимаюсь?

- Я работала продавцом и менять специальность не собиралась. Но со временем стала думать: а что дальше? Работать до вечера - не вариант, ночные смены тоже, - вспоминает Наталья Бойцова. - От знакомых на детской площадке узнала, что молодые мамы, находясь в декрете, могут бесплатно получить новую профессию.

Молодая мама все выяснила: оказалось, обучением занимается городской Центр занятости населения (услуга так и называется - «Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет»). По этой программе можно получить новую профессию или повысить квалификацию. Чтобы записаться на курсы, нужно быть официально устроенной на работу, при этом ребенку не должно быть больше трех лет. Всем этим условиям Наталья соответствовала, а когда увидела перечень профессий, которым можно выучиться, воодушевилась еще больше. Можно было стать и бухгалтером, и дизайнером, и программистом, и еще много кем! Перед тем как выбрать программу обучения, психологи помогают определиться с профессией. Сначала смотрят на образование - от него зависит, возможно ли повысить квалификацию. Если хочется кардинально поменять профессию - тестируют претендентов на предрасположенность к этому виду деятельности. И, конечно, один из ориентиров - это востребованность профессии на рынке труда.

- Я выбрала кадровую работу, мне всегда нравилось работать с людьми. К тому же хотелось работать на крупном предприятии - там кадровики нужны всегда, - продолжает Наталья.

На учебу ушло чуть больше двух месяцев. Пока молодая мама училась, с малышом помогали родственники. Курсы Наталья окончила весной, а уже в сентябре вышла на новую работу - стала специалистом по кадрам на заводе имени Климова.

- Получилось очень удачно: летом я отдохнула, потом декрет закончился, ребенок пошел в садик, а я - на работу. На новом месте мне нравится: и коллектив хороший, и предприятие стабильное, - говорит петербурженка.

Ну а всем молодым мамам, которые только собираются в декрет или уже находятся в отпуске по уходу за ребенком, Наталья Бойцова советует: не бойтесь что-то менять в своей жизни! Даже если вы планируете выходить на прежнюю работу, дополнительная специальность никогда не будет лишней.

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