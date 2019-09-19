«Авто Премиум» провел семейный праздник в МЕГА Парнас

Всю прошедшую неделю семья была в центре внимания ŠKODA «Авто Премиум». С 9 по 15 сентября 2019 года в МЕГА Парнас был размещен стенд дилеров с нарядным экспонатом – семейным внедорожником ŠKODA KODIAQ, одной из самых популярных моделей чешской марки в Санкт-Петербурге. По словам главы марки ŠKODA Russia Яна Прохазки, 2019 год для марки в России – это год KODIAQ.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

- Высокий спрос на наш внедорожник помогает сохранять продажи на уровне и сопротивляться негативным трендам рынка, - подчеркнул он. - Эта модель заслуженно вошла в ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам продаж в августе в России (2296 шт., +23%). Именно этот автомобиль модельной линейки ŠKODA успешно сочетает в себе достоинства легкого внедорожника и городского автомобиля.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Посетители МЕГА Парнас имели возможность познакомиться поближе с KODIAQ, записаться на тест-драйв этой и других моделей, и даже забронировать автомобиль со склада дилеров в Санкт-Петербурге.

На экспозиционной площадке была размещена зона отдыха для гостей ŠKODA, работали консультанты, для младших членов семьи была открыта детская площадка с тест-драйвом мини-автомобилей ŠKODA, студия аквагрима, веселые аниматоры.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

Все желающие смогли сделать фото на память, воспользоваться почтой ŠKODA и отправить красочные открытки своим родным и близким в любую точку России.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

На площадке в семейной обстановке побывали сотни гостей. Группа «Авто Премиум» приглашает всех в семью ŠKODA, и сделает все, чтобы сохранить любовь!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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