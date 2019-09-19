2019-09-19T10:55:20+03:00
Общество

Компания IDS Borjomi Russia показала взрывной рост на рынке воды

IDS Borjomi Russia подвела итоги первого полугодия 2019 года
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IDS Borjomi Russia помогает формировать здоровую привычку пить воду миллионам потребителей - и взрослым, и детям.IDS Borjomi Russia помогает формировать здоровую привычку пить воду миллионам потребителей - и взрослым, и детям.
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С начала года IDS Borjomi Russia удалось увеличить свою долю до 12,4% в натуральном выражении относительно рынка бутилированной воды и до 18,9% в деньгах на фоне незначительного роста рынка (+2,1%). По данным AC Nielsen, компания продолжает сохранять лидирующую позицию в категории минеральной и питьевой бутилированной воды. Так, с января по июль 2019 года IDS Borjomi Russia показывает стабильный рост продаж (+24%), заметно опережающий рынок.

Ключевые бренды компании существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: Святой Источник: +29,3%; Боржоми: +14,1%.

- Являясь лидером и экспертом рынка бутилированной воды, IDS Borjomi Russia продолжает увеличивать обороты даже в условиях медленного роста рынка, являясь его драйвером. Мы помогаем формировать здоровую привычку пить воду миллионам потребителей во взрослом и детском сегментах питьевой воды, - комментирует Александр Жаданов, генеральный директор IDS Borjomi Russia. – И задаем тренды, впоследствии становящиеся ориентиром.

* - По данным AC Nielsen

ИСТОЧНИК KP.RU

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