Опасные спреды и маргарины нашли на прилавках магазинов в Петербурге

В некоторых продуктах, продающихся в супермаркетах Санкт-Петербурга, нашли опасные для человека ингредиенты. В спредах и маргаринах во время проверки общественная организация потребителей «Общественный контроль» обнаружила несоответствие информации на этикетках по содержанию жира. В некоторых продуктах содержание опасных трансизомеров было превышено допустимой нормы в несколько раз.

- В соответствии с проверкой в маргарине «Солнечный» компании «Старникс» доля жиров ниже больше чем на процент по сравнению с указанными на этикетке 40%. В спреде «Крестьянское» производителя «Альконда» не хватает почти 20% жиров из 60% заявленных, - сообщает пресс-служба «Общественного контроля».

Также в спредах «Крестьянское» и «Халяль» все того же производителя эксперты обнаружили значительное превышение трансизомеров. Их массовая доля не должна превышать 1%. А в данном случае в первом образце было в семь раз выше нормы, во втором – в три.

Трансизомеры опасны для человека тем, что организм их не усваивает. Они остаются на стенках сосудов, повышая риски атеросклерозов, инфарктов, инсультов и тромбообразования, а также плохо влияют на пищеварение.