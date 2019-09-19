2019-09-19T14:20:31+03:00
Спорт

«Зенит» – «Рубин». 21 сентября 2019: Прогноз на матч чемпионата российской премьер-лиги

Прогноз на матч чемпионата российской премьер-лиги по футболу «Зенит» – «Рубин. Команды сыграют в субботу, 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 19.00
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин». 21 сентября 2019.Прогноз на матч «Зенит» – «Рубин». 21 сентября 2019.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургский «Зенит» вновь начинает учиться жить на два фронта. Во вторник петербургский клуб «вернулся» в Лигу чемпионов – после четырех лет отсутствия – и дебютировал в сильнейшем турнире Старого Света игрой во Франции, с «Лионом».

Не по игре, а по результату все вышло неплохо. Петербуржцы могли набрать и три очка, если бы удержали преимущество, после гола давно не забивавшего иранца Сердара Азмуна.

Но о Лиге чемпионов сине-бело-голубым пришлось забыть уже сразу после финального свистка. Напряженный календарь не дает время на расслабление. Уже в субботу они проведут на домашнем стадионе матч с казанским «Рубином»: уже третья игра за восемь дней.

Напряженный график – сейчас, пожалуй, главный враг зенитовцев. Даже возможность спокойно варьировать состав, не ставит проще задачу Сергея Семака. Очки нужно добывать здесь и сейчас.

Тем более что положение в турнирной таблице не дает возможности расслабиться. Сейчас в чемпионате российской премьер-лиги троевластие – одинаково очков с «Зенитом» – по 20 – имеют также южане – «Краснодар» и «Ростов». Всего на один балл отстает ЦСКА, чуть отстал «Локомотив». Любая осечка может отбросить из лидирующей тройки.

А пройти путь, без падений, на фоне усталости удается не всегда. Даже если в соперниках «Рубин» – середнячок без особых амбиций.

После увольнения минувшим летом второй раз Курбана Бердыева – казанцы, похоже, окончательно «закрыли» успешный период в своей истории. Тот, в котором «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России и побеждал в Лиге чемпионов «Барселону» Месси.

Нынешняя команда пока не выглядит достойной своих преемников. Формально ее возглавляет испанец Эдуардо Докампа, а реально экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов.

Вполне, возможно, Шаронов, прежде всего, ценит оборону, но голы его подопечные, в любом случаем, рождают буквально в муках. Всего шесть в девяти матчах (!!!).

Ни разу более одного мяча футболиста клуба из столицы Татарстана забить в этом чемпионате не смогли. Удивительно, но при такой безобразнойй результативности «рубиновцы» идут на десятом месте в таблице и способны иногда цеплять лидеров. На этом уже в начале чемпионата обжегся «Локомотив». Поэтому, «Зениту» на легкую победу тоже не стоит надеяться.

Трансляция «Зенит» – «Рубин» 21 сентября на канале «Матч Премьер» в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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