Хочется уверенности в завтрашнем дне: Семья Морозовых, у которых родились четверняшки, испугались, что у них отберут подаренную квартиру

Вчера, 19 сентября, Санкт-Петербург взбудоражила новость о том, что у семьи Морозовых, где недавно родилось сразу четверо детей, возникли сложности с жильем. Как сообщили некоторые СМИ, трехкомнатную квартиру в Приморском районе счастливым родителям дали не навсегда, а якобы на пять лет. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ УВЕРЕННОСТИ»

Напомним: в июле Оксана и Виталий стали многодетной семьей - у пары родились три девочки и один мальчик. Поскольку этот случай для Северной столицы (да и вообще для России) редкий, городские власти решили поддержать Морозовых и выделили им новое жилье: трехкомнатную квартиру на Новоколомяжском проспекте взамен старой однушки на Выборгском шоссе. Ключи от жилья семье вручил тогда еще врио Александр Беглов.

Однако, как вскоре выяснилось, договор на квартиру оказался не простым: согласно ему, Морозовы имеют право занимать «подаренную» жилплощадь только в течение пяти лет. Для семьи это стало большим удивлением.

- То есть, сказано было одно, по факту получается другое, - недоумевает Оксана Морозова, мама четверняшек. – По сути, сейчас у меня на руках есть договор безвозмездного пользования сроком на пять лет. А когда они истекут, нас могут выселить в одностороннем порядке, если в этом возникнет нужда. Либо добровольно, если, мы не захотим, через суд. Мы не жалуемся и не требуем правды, мы просто хотим разобраться, что нас ждет. Когда у тебя четверо детей, как-то, знаете ли, хочется уверенности в завтрашнем дне.

Ключи от трехкомнатной квартиры Морозовым вручил сам тогда еще врио губернатора Александр Беглов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«НИКТО ИХ ВЫСЕЛЯТЬ НЕ БУДЕТ»

Между тем в администрации Приморского района «Комсомолке» сообщили, что поводов для паники нет. Договор типовой – отсюда и срок в пять лет и строчка про выселение.

- К сожалению, бессрочных договоров безвозмездного пользования не существует, - отмечает пресс-секретарь ведомства Наталья Ткаченко. – Пять лет – это стандартный срок действия. Кода они истекут, семье достаточно будет подать заявление к нам в жилищный отдел, и договор автоматически продлят еще на пять лет.

По словам нашей собеседницы, так можно делать неограниченное число раз. Единственное – квартира, переданная по договору безвозмездного пользования, не может быть оформлена в собственность. Но и это беда поправимая.

- Когда у супругов будет «стаж» проживания в Санкт-Петербурге - десять лет, они получат право встать на жилищный учет, - продолжает Ткаченко. – И та же самая квартира отойдет им уже по договору социального найма. Вот тогда они смогут ее приватизировать и делать все, что угодно – в том числе продавать, сдавать внаем, наследовать и так далее.

При этом общая очередь, отмечает пресс-секретарь, к Морозовым не относится: квартиру они получат максимально быстро, ждать ее месяцами и годами не придется.