Пусть пропахнут руки дождем и бензином!

В марте 54-летний житель городка Боровичи Новгородской области Владимир Иванов снова сел за парту. Ну и что с того, что он начальник автоколонны, а за плечами 36-летний опыт работы на транспортном предприятии?! За столько лет на руководящей работе он отошел от практики, перестал следить за стремительно меняющимися механизмами с высокотехнологичной компьютерной начинкой. Пришло понимание: надо бы обновить знания. Поэтому и пошел осваивать программу «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

- У меня в подчинении все водители АТП, я ставлю их на маршруты, распределяю работу и контролирую, - говорит Владимир Анатольевич. – Но того, как работает техника, не касался. Раньше.

Иванов – один из 59 работников предпенсионного возраста, прошедших пилотную программу профобучения по международным стандартам WorldSkills в Новгородской области. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Организатор - Союз WorldSkills Russia - получает субсидии из бюджета, а значит, для слушателей обучение бесплатное. Но есть особенность: один человек может пройти обучение лишь один раз за весь период реализации программы, а именно до 2024 года.

- Я сначала переживал, мол, я такой солидный начальник, даже преподаватель младше меня – что я там забыл на этих курсах?! – вспоминает наш герой. – Но потом понял, что это нужно для саморазвития. На курсах объясняют все очень доходчиво. Дают не только теорию, но и практику, которая потом помогла нам успешно сдать демонстрационные экзамены. Я был приятно удивлен, что у колледжа такая база – новое оборудование, современная техника, мне все понравилось! А еще я вспомнил, что такое соревновательный момент – мы с ребятами спорили, кто быстрее разберет и соберет двигатель легковушки. Не с первого раза, но я смог победить!

Единственная сложность, с которой столкнулся Владимир Анатольевич во время учебы - как отпроситься на занятия у супруги. Но ничего, договорился - сидят с внуками по очереди.

К СВЕДЕНИЮ

Сейчас переобучение по программе WorldSkills проходит по всей стране. Она реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках страны. В этом году участвовать в программе могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

- У нас есть два варианта обучения для предпенсионеров по программе «Ремонт автомобиля», - говорит директор Боровичского автомобильно-дорожного колледжа Александр Макаров. – 72 часа – это повышение квалификации, куда могут пойти водители со стажем и сотрудники транспортных предприятий. На таком, кстати, обучался и Владимир Иванов. Второй вариант планируем реализовать осенью, уже на 144 часа, он для тех, кто собирается поменять место работы, получив новую специальность. И это не обязательно автосервис, ведь знание автомобиля требуется, к примеру, продавцу-консультанту, менеджеру по продажам или администратору автосалона.

По итогам прохождения курса каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получает «Скиллс паспорт» – новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны сертификат актуальных профессиональных умений человека. А с ним хоть куда!

Фото: Боровичский автомобильно-дорожный колледж

КОНКРЕТНО

Куда обращаться: Боровичский автомобильно-дорожный колледж Боровичи, ул.Красноармейская, д.2А 8 (816) 644-04-29.

Боровичский автомобильно-дорожный колледж - один из нескольких в Новгородской области, включившийся в программу обучения граждан старших возрастов. Студентов «50+» ждут десятки учебных заведений. Ознакомиться с их списком, а также перечнем представленных компетенций (их 119!) можно на сайте 50plus.worldskills.ru. Регистрация - там же. Обучение - бесплатное.