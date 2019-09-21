2019-09-21T21:13:27+03:00
Досуг

На Невском пятачке 22 сентября пройдет международный военно-исторический фестиваль

Вход свободный!
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Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны.Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны.
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Международный военно-исторический фестиваль «Плацдарм «Невский пятачок», призванный напомнить о трагических для Ленинграда событиях 75-летней давности, пройдет 22 сентября. Более 400 реконструкторов представят эпизод первого создания плацдарма «Невский Пятачок». Несмотря на то что Красная Армия потерпела поражение, именно эти сражения не позволили молниеносной войне состояться, а Ленинграду быть отданным врагу.

Фестиваль пройдет на месте боев с использованием пиротехнических средств, макетов оружия и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, зрители увидят уникальный эпизод форсирования Невы. Вход свободный!

Этим мероприятием активисты объединения «Забытый подвиг» стремятся напомнить людям о том, какой ценой доставался каждый шаг к освобождению города и что история Победы во многом складывается из трагических эпизодов. Организаторы убеждены, что не только имена героев, но и всех участников страшной войны не должны быть преданы забвению. Вход на фестиваль свободный.

- В 2019 году исполнилось уже 75 лет с начала самой страшной страницы истории в жизни нашего города. И нет петербуржцев, чью семью не коснулась бы Блокада. Потому нам все равно важно всегда открывать эту страницу, а еще важнее почтить память каждого, кто ценой своей жизни спасал осажденный Ленинград. Прорвать блокадное кольцо удалось лишь с пятой попытки, но каждая стала шагом к свободе. Одну из них мы вспоминаем на Невском пятачке. Именно там находится исток будущих Побед, – отмечает председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» Павел Желтов.

Военно-исторический фестиваль пройдет на территории мемориального комплекса «Невский пятачок» с 12.00 до 16.00 22 сентября. С 12.00 будут работать интерактивные экспозиции, демонстрирующие обмундирование, военную технику и быт враждующих сторон. В 15.00 более чем 400 участников из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики представят историческую реконструкцию.

Фестиваль проводятся в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020». Проект является победителем конкурса Федерального агентства по делам молодежи на предоставление субсидий из федерального бюджета.

Оргкомитет серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг» с 2012 года проводит мероприятия, посвященные малоизвестным страницам обороны Ленинграда. Помимо организации исторических фестивалей, музейной, мемориальной и волонтерской работы, команда активистов осуществляет и законодательную инициативу. Один из примеров – внесение изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 №1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», позволившие не только детям, но и внукам героев получать копии наградных документов. Команда фестивалей «Забытый подвиг» является лауреатом cамой значимой Премии в области PR «Серебряный лучник» в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Место проведения: Ленинградская область, Кировский район, ур. Арбузово (южная окраина г. Кировск).

Дата и время проведения: 22 сентября 2019, 12.00-16.00.

Подробная информация и информация о маршрутах

ИСТОЧНИК KP.RU

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