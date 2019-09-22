Вантовый мост уходит на ремонт с 23 сентября: К чему готовиться автомобилистам

Ближайшие два месяца автомобилистам на Вантовом мосту придется потесниться. Переправа отправляется на ремонт. Из-за этого часть полос на 57 километре внутреннего кольца КАД перекроют. С 23 сентября по 24 октября 2019 года транспорт не сможет проехать по первой и второй полосам. С 25 октября по 26 ноября на ремонт уйдут вторая, третья и четвертая полосы.

- На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения скорость ограничат до 50 км/ч, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский. - Ориентировочный срок работ – два месяца. Однако он может измениться из-за погодных условий.

Работы будут вестись на 57км КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для удобства автомобилистов на трассе установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют специальную световую сигнализацию.

- Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. На данном участке КАД всего четыре полосы для движения и переходно-скоростная полоса, - добавил Пузыревский. - В начале работы развернутся на одной половине проезжей части моста, затем на другой.

Скорость ограничат до 50 км/ч.Фото: Олег ЗОЛОТО

Причиной пробок на Вантовом мосту станет замена деформационного шва. Дефект конструкции выявили в апреле текущего года. Тогда же по этому участку КАД ограничили движение грузовиков.