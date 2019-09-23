И снова Северная столица стала местом, где встречаются люди со всего мира. В понедельник, 23 сентября, в Петербурге стартовал XXIX Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Пресс-конференцию начали минутой молчания в память об оперной певице Ирине Богачевой. Артисты чтят память друг друга и очень внимательно относятся к тому, что происходит в их среде.

- Смотрите, здесь сегодня Китай, Италия, Франция, Литва - это очень радостно! - взял одним из первых слово знаменитый актер Дмитрий Певцов. – У птиц границ нет, у артистов – тоже. Несмотря на санкции, мировые проблемы, политическую ситуацию, экономические подъемы и кризисы. Театр жив и будет жить!

В этом году «Балтийский дом» приурочен к Году театра в России и включен в основную программу Международной театральной олимпиады.Фото: Олег ЗОЛОТО

Открывает фестиваль театр «Ленком» с постановкой «Фальстаф и принц Уэльский». Марк Захаров замахнулся на Шекспира и сделал его в своих лучших традициях. Фарс, шутки, музыка, уникальное оформление. В главных ролях Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Сергей Степанченко.

- У нас довольно сложная постановочная история, и слава богу, что нашлась площадка, где наша техническая часть сумела построить театр в театре. Впервые на этой сцене премьера, мы будем очень волноваться, - сказал Дмитрий Певцов.

Подарком для зрителей станет спектакль «Чайная» китайского режиссера Мэн Цзенхуэйя.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году «Балтийский дом» приурочен к Году театра в России и включен в основную программу Международной театральной олимпиады. Традиционно здесь будут представлены работы ведущих современных режиссеров. В отдельную главу «Някрошюс. Продолжение…» объединены постановки великого режиссера и его учеников. В этом году событие проходит без самого Эймунтаса Някрошюса — его не стало в ноябре 2018-го. В память о мастере покажут его четыре спектакля.

Подарком для зрителей станет спектакль «Чайная» китайского режиссера Мэн Цзенхуэйя. Его работы в России еще не представляли. Фестиваль продлится до 16 октября.