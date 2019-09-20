Теплицы из поликарбоната: Как правильно выбрать

На рынке присутствует большое количество теплиц из поликарбоната различных форм и размеров. Но как же выбрать именно ту модель, которая будет служить вам верой и правдой и приносить ожидаемый урожай, достойно вознаграждая вас за труд – разбираемся с экспертами.

Шаг № 1

В первую очередь надо определиться с размерами будущей теплицы. В нашем ассортименте представлены модели теплиц следующей ширины:

- 2 метра. Несмотря на небольшую ширину, внутри теплицы можно разместить две грядки по 70 см. Проход между грядками в этом случае будет 60 см. В нашем ассортименте теплиц шириной 2 метра есть модели высотой 2 метра и 1,7 метра. Данные модели выполнены из прочной оцинкованной электросварной профильной трубы сечением 20х20 мм.

- 2,5 метра. Прекрасно подойдет для размещения внутри двух грядок и широкого прохода. Форма теплицы шириной 2,5 метра представлена тремя вариантами:

- арочная модель

- куполообразная модель

- модель классической формы в виде двускатного домика.

Данные модели выполнены из прочной оцинкованной электросварной профильной трубы сечением

25х25 мм.

- 3 метра. Как правило, в теплицах шириной 3 метра садоводы размещают три грядки.

Теплицы шириной 3 метра представлены моделями арочной и куполообразной формы. Данные модели выполнены из оцинкованной электросварной профильной трубы сечением 20х20, 25х25, 30х30 мм.

Фото предоставлено ООО «Первый завод теплиц».

Шаг № 2

Далее необходимо определиться с формой будущей теплицы. Как уже было сказано ранее, в нашем ассортименте есть модели арочной, куполообразной, классической форм. Каждый из этих трех вариантов имеет свои преимущества:

- арочная форма имеет цельнопрокатные дуги и цельносварные торцы

- куполообразная форма позволяет выращивать внутри высокорослые культуры

- классическая форма «домиком» имеет строго вертикальные боковые стенки.

Фото предоставлено ООО «Первый завод теплиц».

Шаг № 3

Необходимо выбрать, какое расстояние будет между дугами теплицы.

Как правильно выбрать? В первую очередь хочется сказать, что оптимальный шаг между дугами - 65 см. Такое конструктивное решение позволит вам не опасаться за сохранность целостности теплицы в самые снежные зимы.

Опять же, если вы постоянно проживаете на дачном участке, то можно сэкономить и приобрести теплицу с шагом 100 см. В этом случае при образовании на теплице снежной шапки высотой больше 15 см ее необходимо будет счистить.

Шаг между дугами - 50 см.

Выдержит любые снеговые и ветровые нагрузки.

В нашем ассортименте также представлены компактные парники из поликарбоната.

Фото предоставлено ООО «Первый завод теплиц».

ООО «Первый завод теплиц»

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