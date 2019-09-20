Стало известно, когда включат отопление в домах в Санкт-Петербурге в 2019 году

Сезон пледов, горячего чая и теплых шерстяных носков в Петербурге считается открытым. После аномально теплого начала сентября в городе резко похолодало. Уже несколько дней в Северной столице льют дожди и завывает осенний ветер. Погода привычная, но переживается острее, когда в квартире ледяные батареи. Хочется верить, что долго мерзнуть не придется. Разбираемся, когда включат отопление в домах в Санкт-Петербурге в 2019 году.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

С понедельника, 16 сентября, в Петербурге стартовало периодическое протапливание. Тепло уже пустили в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Вопрос, который волнует сейчас горожан: как скоро к ним присоединятся жилые дома? Пока специалисты проверяют готовность систем перед скорым запуском.

Чтобы отопление заработало в полную силу, в течение пяти дней среднесуточная температура не должна переступать отметку +8 градусов. Следит за прогнозом и показателями Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Именно он дает отмашку, что время пришло.

- Мы внимательно следим за прогнозом погоды. Пока был только один день со среднесуточной температурой ниже +8 градусов, - объясняет пресс-секретарь Комитета Александр Антипенко. - Пять дней - это не обязательный параметр, но рекомендательный. Мы от него отталкиваемся. Если сейчас нам синоптики скажут, что будет резкое похолодание, то мы сразу же выпустим распоряжение.

ТЕПЛО РАНЬШЕ СРОКА

Если дожидаться приказа от энергетиков не хочется, запустить тепло в свой дом можно раньше. Для этого горожанам следует обратиться в управляющую компанию. По их запросу ГУП «ТЭК СПб», ответственный за тепло в петербургских зданиях, включит оборудование на максимум.

Отопление включат, когда температура пять дней продержится ниже 8 градусов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Если жильцам холодно, они могут обратиться в свою управляющую компанию. Та в свою очередь подает заявку нам или в другую теплоснабжающую организацию, - объясняет пресс-секретарь ГУП «ТЭК СПб» Софья Андреева. - Тогда дом подключают. Такую возможность организация предлагает абонентам при наличии двух условий: акта готовности дома к отопительному сезону и отсутствия просроченной задолженности за тепловую энергию.

Заявление для перехода на регулярное отопление должны подписать жильцы. Причем, определенное количество.

- Включить отопление раньше можно, если в доме есть отдельная котельная, - объясняют в Жилищном комитете. - Собирается общее собрание. Если на него пришли больше 50 процентов жильцов, и из них за подключение проголосовали больше половины, то заявление примет УК.

ПРОГНОЗ

Ночь на 19 сентября стала самой холодной с 6 мая. Термометры показывали +2,9 градусов. Однако среднесуточную отметку в +8 температура воздуха не перешла.

- Вчера было +8,6, позавчера +8,5. Ближайшие дни будут холоднее. Температура ожидается и +6, и +7 градусов, - поделился с «Комсомольской правдой» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Такая погода продержится всю неделю, до следующей пятницы. Ночью -4…+2, днем не больше +10. Поэтому, скорее всего, случится переход через восемь градусов, и мы соблюдем ту норму, которая требуется. В конце месяца, в районе 28 сентября, может немного потеплеть.

КСТАТИ

Прошлая осень в Петербурге была благосклоннее. Подмораживать горожан стало лишь в конце месяца. Режим периодического протапливания ввели с 24 сентября, а регулярное отопление включили 28 сентября.