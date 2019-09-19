2019-09-20T12:07:20+03:00
Общество

С новым гидом, Новгород!

Жители древнего города любят рассказывать о нем гостям. Теперь, благодаря программе WorldSkills Russia, они будут вознаграждены за это
Алена ЧИЧИГИНА
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Автор фото: Эдуард ХАЛЕПОАвтор фото: Эдуард ХАЛЕПО
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И в 50, и в 55, и позже можно снова сесть за парту. Тем более, такая возможность у россиян теперь есть. Например, в Новгородской области уже получили новые профессии и получили дипломы 59 зрелых выпускников. Корреспонденты «КП» поинтересовались, зачем состоявишимся людям новая профессия, как они решились круто поменять жизнь и каково это - снова почувствовать себя студентом.

СПРАВКА «КП»

Весной в семи пилотных регионах в рамках Нацпроекта «Демография» стартовала государственная программа профессиональной «перезагрузки» для граждан предпенсионного возраста. Это совместный проект Правительства РФ с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В проект вовлечены почти все регионы страны.

Программа реализуется совместно с Министерством труда. В этом году участвовать в ней могут женщины 1964 -1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию, если до неё осталось не более 5-ти лет. Зарегистрироваться и выбрать компетенцию, учебное заведение и программу обучения можно здесь: 50plus.worldskills.ru

Одна из выпускниц курса Ольга Лепнева выбрала программу «Экскурсовод» в Новгородском строительном колледже. В течение трех месяцев, два раза в неделю она и еще десять слушателей посещали курсы.

- Меня давно интересует история родного Великого Новгорода и Новгородской земли. И вот представилась возможность освоить специальность «Организация экскурсионных услуг», причем, за счет бюджетных средств, - рассказывает Ольга Алексеевна. – Пока работаю методистом - мне эти знания тоже пригодятся. Удобно то, что обучение проходило вечером, недалеко от моей работы. К тому же в группе нам было очень комфортно: все одного возраста, у всех схожий темп усвоения информации. Преподаватель - опытный экскурсовод, профессионал Worldskills. А главное – было много практики! Считаю, что обучение предпенсионеров невозможно только дистанционно, многие секреты мастерства мы открывали в процессе.

После окончания обучения Ольга Алексеевна несколько раз проводила экскурсии самостоятельно, благо летом в городе было много туристов.

А что дальше? Наша собеседница считает, что ее знания очень даже пригодятся: в 2021 году в Великом Новгороде будет проходить национальный финал чемпионата профмастерства Worldskills. Там точно понадобятся гиды, как и в другие периоды наплыва гостей в Новгород.

Помимо «Экскурсовода» в этом же колледже можно было бесплатно пройти курсы по программам «Облицовщик-плиточник», «Портье» и «Повар».

Автор фото: Эдуард ХАЛЕПО

Автор фото: Эдуард ХАЛЕПО

- У нас собрались очень разные слушатели: уборщицы, преподаватели, охранники и даже администратор ресторана, - рассказывает директор колледжа Ольга Халепо. – Одна из слушательниц, у которой свой бизнес, на курсах узнала, как в идеале должна быть построена работа на кухне и даже поняла, почему ее предприятие убыточно.

Впереди новый учебный год. В планах - организация обучения по новым программам «Электромонтаж», «Сухое строительство и штукатурные работы».

КОНКРЕТНО

Куда обращаться

Новгородский строительный колледж. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 161. Телефон: 8 (816) 264-22-47.

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