Официально объявлена дата начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге в 2019 году

Вылезать из-под одеяла ранним утром станет не так мучительно. Уже через несколько дней в петербургских домах включат регулярное отопление. Дата начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге в 2019 году объявлена официально.

Периодическое протапливание началось в Петербурге еще в понедельник, 16 сентября. Первыми тепло ощутили воспитанники детсадов, школ, пациенты больниц и посетители других социальных учреждений. Пустили отопление и в многоквартирные дома. Правда, в тестовом режиме. Батареи то включали, то выключали, чтобы убедиться в исправности всех систем. Испытания прошли успешно.

Теперь они заработают на полную мощность. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению озвучил дату официального начала отопительного сезона в Санкт-Петербурге – 24 сентября.

- Решение о начале отопительного сезона принято из-за низкой температурой воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании, - сообщили в пресс-службе комитета.

К слову, в прошлом году батареи потеплели позже. Протапливание стартовало лишь 23 сентября, а 28 сентября отопление заработало в постоянном режиме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ленинградская область тоже готова к началу отопительного сезона. Решение о его запуске администрации городского или сельского поселения принимают самостоятельно. Здания уже протапливают в Луге, Гатчине, Кингисеппе, Тосненском и Лодейнопольском районах. 20 сентября к ним присоединился Всеволожск и Приозерск. В Волосовском районе тепло в дома и соцобъекты придет 23 сентября. В Сосновом Бору постоянное отопление включат 25 сентября. Завершить переход на зимний период все районы Ленобласти должны до 1 октября.