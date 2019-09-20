Стендап-комик из Санкт-Петербурга выступит в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

В эту пятницу в 22:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Открытый микрофон» с участием инженера-программиста из Санкт-Петербурга Никиты Гришина. Для своего выступления стендап-комик выбрал направление one line.

- Жанр one line отличается плотностью шуток. Здесь важно качество каждой строки, в отличие от классического стендапа, где можно иметь лишь несколько добротных шуток за выступление. На мой взгляд, если зрителя не цепляет история, то он может просто перестать её слушать, а в жанре one line каждая шутка на разную тему, поэтому хоть что-то смешное, да найдется абсолютно для каждого, - поделился Никита.

- «Открытый микрофон» — это социальный лифт для стендап-комиков, работающих в самом откровенном комедийном жанре. Это не просто шоу талантов, а способ найти новых героев в юморе. Монологи всегда основаны на реальной жизни и переживаниях. Здесь нет запретных тем — только правда, только юмор, только стендап.

Прошел Никита в команду к одному из наставников или нет – узнаешь в новом выпуске шоу «Открытый микрофон» в эту пятницу 22:00 на ТНТ

Фото: ТНТ, 16+