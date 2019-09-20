Игорь Растеряев: новая программа «Кнопки, струны, барабаны»

Приглашаем всех 6 октября в петербургский клуб «Космонавт» на концерт Игоря Растеряева с новой программой «Кнопки, струны, барабаны».

Игорь Растеряев готовит для зрителей новую программу - большой концерт в двух частях. В первом «традиционном» отделении Артист исполнит свои, уже ставшие народными, песни под аккомпанемент неизменной гармошки, а во второй «расширенно» части - в сопровождении приглашённых музыкантов.

Также в этот вечер состоится презентация первого live-альбома Игоря Растеряева, который был записан 21 апреля 2018 года в Петербурге. Это знаковое выступление стало первым концертным экспериментом Игоря с привлечением расширенной палитрой музыкальных инструментов, которое решено было издать в формате «живого» альбома.

Игорь Растеряев: «Ребята! По осени наконец-таки я впервые издам концертный live-альбом с музыкантами - экспериментальное звучание части песен. Некоторые песни не требуют никакого музыкального оформления, но другие - например, песня «Поезд», которая была такой же проходной, как скорый поезд мимо Раковки, приобрела, на мой взгляд, драйвовое, классное звучание. Концерт был записан в апреле 2018 года в Санкт-Петербурге гениальным звукорежиссером Александром Докшиным. В альбоме, я уверен, будут сохранены ударное настроение, весь драйв, крики из зала, эффект эмоционального бадминтона - всё, что свойственно именно концертам. Осенью же состоится концерт из двух частей: первая - презентация live-альбома с музыкантами и вторая - старая-добрая гармошка «Чайка» - специально для тех, кто не приемлет никаких музыкальных экспериментов и, кроме гармошки ничего слышать не хочет, и то, и другое вполне приемлемо».

Релиз этой работы состоится именно 6 октября в «Космонавте», где наряду с традиционным блоком любимых песен под трепетные переливы своей «Чайки» Игорь Растеряев представит избранные композиции в богатом расширенном звучании целого ансамбля. Не пропустите редкую возможность услышать знакомые песни в непривычных, но не менее интересных аранжировках!

Начало в 20:00

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