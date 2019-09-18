В Петербурге пассажиров развезет «Волга времени»

К премьере фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» сервис Gett Taxi вывел на улицы Санкт-Петербурга «волгу времени». Заказать «машину из прошлого» белый ГАЗ-3110 можно в приложении (тариф «Эконом») или по бесплатному номеру *333.

Необычное такси можно увидеть только на улицах Санкт-Петербурга и только одну неделю с 16 по 22 сентября. Внутри авто, получившего романтическое название «Волга времени», установлены экраны, на которых показывают эпизоды вышедшего ранее сериала «Чернобыль: Зона отчуждения». Белый ГАЗ-3110 – один из символов проекта, так как именно на этой машине главные герои-подростки совершают своё путешествие из Москвы в Припять.

«Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» - новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова и режиссёра Дмитрия Киселёва («Время первых») с участием всех звёзд одноимённого сериала. В каждом эпизоде действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт к трём разным финалам. Никто в России ещё не выпускал кино в таком формате.

«Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль.

Премьера проекта «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал» состоится на онлайн-платформе PREMIER 19 сентября 2019 года.