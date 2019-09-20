2019-09-20T17:46:52+03:00
Общество

«ОДК-Климов» – инновационный лидер Северо-Западного федерального округа

Предприятие отмечено еще оной почетной премией
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«ОДК-Климов» – инновационный лидер Северо-Западного федерального округа.«ОДК-Климов» – инновационный лидер Северо-Западного федерального округа.
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По итогам IV премии «Предприятие года - 2019» издания «Деловой Петербург» АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию ГК «Ростехнологии») стало лучшим в новой номинации «Инновационный лидер СЗФО». Награждение состоялось 18 сентября.

- Номинация «Инновационный лидер» была впервые введена в этом году, - рассказали организаторы. – В ней отмечается компания, которая больше всего уделяет внимание и тратит средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Инновации - это крайне важно и в дальнейшем именно на инновационных подходах к развитию предприятий и созданию продуктов будет делаться акцент.

Номинация «Инновационный лидер» была впервые введена в этом году.

Номинация «Инновационный лидер» была впервые введена в этом году.

Выступая с ответным словом, генеральный конструктор ОДК-Климов Алексей Григорьев поблагодарил организаторов премии и город Санкт-Петербург за предоставленные возможности эффективно работать и отметил, что инновационный подход и лидерство предполагают принятие смелых решений, использование оригинальных идей и самоотверженный труд большого коллектива.

Эксперты отмечают, что премия «Делового Петербурга» отражает результаты рейтинга промышленных предприятий, который ежегодно составляет редакция. Премией награждаются компании, вошедшие в топ рейтинга - быстрорастущие предприятия СЗФО, достигшие успешных показателей по величине выручки и активов. Решение выносится на основе данных статистики, а с 2018 года - оценок экспертов Высшей школы экономики. Рейтинг составляется при поддержке аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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