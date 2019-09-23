В Ленинградской области горел крупнейший на Северо-Западе нефтеперерабатывающий завод

Два десятка пожарных машин и более семидесяти человек личного состава примчались утром 23 сентября по тревоге на Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Причиной этому стало возгорание в одном из цехов. Учитывая масштаб предприятия и возможные последствия, пожару сразу присвоили второй ранг сложности.

- В 7:15 поступил сигнал о том, что на технической установке нефтеперерабатывающего завода в городе Кириши происходит факельное горение из печи на площади 90 квадратных метров, - сообщает пресс-служба управления МЧС по Ленинградской области.

Несмотря на то, что угрозы соседним зданиям и сооружениям НПЗ не было. К месту происшествия немедленно прибыли силы местного пожарно-спасательного гарнизона, а также руководство областного управления МЧС.

С огнем борются больше 70 пожарных. Фото: Пресс-служба МЧС ЛО

По предварительным данным, по состоянию на 9:00 горение локализовано, пострадавших при ЧП нет. Разбираться в причинах возгорания будут специалисты пожарной охраны и руководство завода.

Справка «КП»:

Киришский НПЗ («Киришинефтеоргсинтез») построен на берегу реки Волхов в Ленобласти в 1966 году. Предприятие должно было обеспечивать нефтепродуктами весь Северо-Запад страны. Сейчас это один из основных (по сути единственный) производителей бензина и дизельного топлива в регионе, полностью покрывающий потребности Санкт-Петербурга. По объему переработки (17,3 миллиона тонн в год) Киришский НПЗ входит в пятерку крупнейших заводов в России. Кроме автомобильного топлива, здесь делают продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, а также производства бытовой химии.