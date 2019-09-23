Банк ВТБ подарил маленьким пациентам больницы имени Раухфуса «Мир без слез»

С утра 19 сентября в детском многопрофильном клиническом центре имени Раухфуса царило оживление: двери в актовый зал украшали разноцветными воздушными шариками, в холле разворачивали небольшую фото-зону. Все дышало праздником, и было совершенно ясно: для маленьких пациентов готовят нечто особенное. Так – в атмосфере позитива и приподнятого настроения – в больнице принимали акцию «Мир без слез».

МИКРОБАМ – БОЙ!

«Мир без слез» - большая благотворительная программа, нацеленная на детские больницы и поликлиники. Официально ее цель звучит так: «повышение качества оказания медицинских услуг через поддержку государственных учреждений здравоохранения». Если же говорить простым языком – это всегда большой праздник для детей и большая помощь для медиков.

- Наша программа существует с 2003 года, - рассказывает вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. – За это время мы посетили с благотворительной миссией 53 региона по всей России – причем не только крупные города, но и небольшие областные населенные пункты. Ведь там тоже есть дети, и они также нуждаются в помощи.

В Санкт-Петербурге акция «Мир без слез» прошла уже в восьмой раз. В больнице Раухфуса – в третий. До этого центр на пожертвования меценатов покупал современные операционные столы и аспирационную установку, необходимую травматологам и детским хирургам. В 2019 году выбор был сделан в пользу двух ультрафиолетовых излучателей для дезинфекции больничных палат и операционных.

- В первую очередь они необходимы для борьбы с так называемыми внутригоспитальными инфекциями, - отмечает Евгений Антипов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. – У ребенка, если он находится в больнице, организм и так ослаблен. И если он дополнительно заразится еще какой-то болезнью, принесенной с улицы, последствия могут быть очень тяжелыми. Поэтому больничные помещения необходимо регулярно дезинфицировать.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.

УЛЫБКА – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Ультрафиолетовые установки в центре имени Раухфуса, конечно, были и раньше. Но для того, чтобы полностью очистить от патогенов комнату средних размеров, им требовалось около восьми часов. В то же время у новых приборов на это уходит всего лишь около восьми минут.

- Одну установку мы планируем поставить в операционном блоке, другую – в палаты реанимационного отделения, - рассказывает заместитель главного врача детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса Ирина Ильинец. – Это позволит нам существенно ускорить лечебный процесс. То есть, не нужно больше тратить часы на ожидание, можно справиться с дезинфекцией за несколько минут и сразу положить в палату нового пациента или начать готовиться к следующей операции.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.

Ну и, конечно, одной только техникой, пусть и очень важной и нужной, дело не ограничилось. Для маленьких пациентов больницы устроили большое праздничное шоу с участием персонажей мультика «Маша и Медведь». А в конце всем, кто был в зале, вручили наборы для творчества в красивых деревянных чемоданчиках.

- Такие акции нам очень помогают, - признается Ирина Ильинец. – И очень здорово, что их неотъемлемая часть – такой вот теплый и душевный праздник с играми и подарками. Когда дети с родителями выходят из зала, у них совершенно другие глаза – живые, радостные. А если наши маленькие пациенты испытывают положительные эмоции – они и поправляются быстрее.