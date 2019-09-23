2019-09-23T11:51:14+03:00
Общество

«Авто Премиум» провел серию уроков ПДД для первоклассников Петербурга

По мнению учителей и самих школьников, на таких занятиях запомнить правила очень легко, а время пролетает незаметно
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«Авто Премиум» провел серию уроков ПДД для первоклассников Петербурга. Фото предоставлено ГК Авто Премиум.«Авто Премиум» провел серию уроков ПДД для первоклассников Петербурга. Фото предоставлено ГК Авто Премиум.
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Уже двенадцатый сезон подряд группа дилеров «Авто Премиум» организует в школах Санкт-Петербурга познавательные уроки, устраивая для детей настоящее театральное шоу. В этом году на занятиях по безопасности на дорогах побывали почти 300 ребят из школы № 482 Выборгского района. В формате интерактивной игры первоклассники изучили основные знаки и правила дорожного движения и узнали, что «парковка» происходит не от слова «парк», а зебра на дороге – это совсем не животное.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

На полезные уроки в школу №482 из Тридевятого королевства прибыла и Баба Яга. Нарушив все возможные правила парковки, сказочная дама испортила школьную клумбу и сломала волшебную метлу. Ворвавшись в зал, где уже собрались ребята, Баба Яга устроила настоящий переполох. Но воспитанные гости из Чехии – Кристина, Алик и Томик, вместе с первоклассниками занялись ее перевоспитанием.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Вместе со сказочными персонажами дети научились ориентироваться по карте, выучили основные знаки и правила дорожного движения. Для школьников была организована площадка автошколы с мини-автомобилями ŠKODA, а в конце урока каждый ребенок получил в подарок красивый и полезный набор школьных принадлежностей.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

По мнению учителей и самих школьников, на таких уроках запомнить правила очень легко, а время пролетает незаметно.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

Фото предоставлено ГК Авто Премиум.

- Нам очень понравился этот урок. Если бы все уроки были такими, в школе всегда было бы весело, - говорили ребята, прощаясь с Бабой Ягой, Кристиной, Аликом и Томиком, с которыми они успели подружиться.

- До встречи в следующем году! - прощались с ребятами герои сказок, усаживаясь в автомобиль ŠKODA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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