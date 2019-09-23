Как устроиться после долгого перерыва

Несколько месяцев, полгода и даже год - не критичный пробел в карьере. Ведь ситуации бывают разные: поиск нового места, рождение ребенка, уход за больным родственником. Однако если человек не работал несколько лет, то трудоустроиться становится сложнее.

- Я не работала двадцать лет, занималась ребенком: он у меня с детства в профессиональном спорте, нужно было возить его на тренировки, сборы, соревнования, - рассказывает петербурженка Ольга Борисовна Колесник. - Сейчас сын вырос, и у меня появилось очень много свободного времени. Сразу подумала, что надо устроиться на работу.

По образованию женщина фармацевт, опыт работы тоже есть - восемь лет трудилась в аптеке. Но после такого долгого перерыва не так-то просто ходить на собеседования и общаться с работодателями.

- У меня не было уверенности в своих силах, в том, что я смогу устроиться по специальности, поэтому я решила обратиться в Центр занятости населения, - вспоминает Ольга Борисовна.

Женщина встала на учет в Центр занятости и получила статус безработной. Пока думала, какие курсы переподготовки выбрать, с ней работали психологи. Индивидуальная работа со специалистом помогает сформировать навыки поиска работы. Психолог помогает скорректировать резюме, рассказывает, как составить сопроводительное письмо, как презентовать себя работодателю и на чем сделать акценты на собеседовании.

Сначала женщине предложили вакансию лаборанта на кафедре химии в Суворовском училище. Однако трудоустройство не состоялось, так как работодателю нужны были более глубокое знание химии. А вот вторая вакансия соискательнице пришлась по душе.

- Как раз то, чем я и хотела заниматься, - фармацевт в аптеке. Я описала заведующей свою ситуацию, и она предложила мне сначала пройти стажировку, чтобы все вспомнить и понять, хочу ли я вернуться в профессию. Через месяц меня официально трудоустроили, - говорит Ольга Борисовна. - Работать мне очень нравится, чувствую, что соскучилась по своей специальности.

Женщина признается: эту вакансию она могла бы найти и сама, но вот собраться с духом и пойти на собеседование вряд ли решилась бы, так как была уверена, что ей откажут. Кроме того, помогли навыки общения с работодателем, которые помог сформировать психолог.

- Специалисты Центра занятости помогли мне поверить в себя, в свои силы. И потом, когда у тебя есть задача отработать вакансию в течение нескольких дней, это хорошо дисциплинирует! - улыбается фармацевт. - А сейчас все зависит от меня. Наверняка придется подучиться, потому что многое поменялось за время моего перерыва в работе, появились новые препараты. Но самый важный шаг сделан.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы ищете работу, вам нужна помощь в составлении резюме, обязательно приходите на общегородскую Ярмарку вакансий, которая состоится 26 сентября в «Ленэкспо». Время работы с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В этом году городские работодатели представят посетителям более 2500 рабочих мест в самых разных сферах. Это и стартовые позиции, и вакансии для профессионалов с опытом. А психологи Центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице. Ярмарка вакансий - это хорошая возможность напрямую пообщаться с работодателем и сразу пройти собеседование, проверить или составить свое резюме с психологами Центра занятости, получить консультацию специалистов по вопросам трудоустройства. Будет работать секция по подбору обучения для людей предпенсионного возраста. Подробнее на сайте r21.spb.ru