2019-09-23T15:08:23+03:00
Досуг

Вместе – ярче: городской праздник энергосбережения в Петербурге в 2019 году начнется с марафона трудовых коллективов «Забег ТЭК»

Торжественное открытие IV Всероссийского фестиваля энергосбережения экологии #ВместеЯрче-2019 состоится 29 сентября в парке 300-летия Санкт-Петербурга
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Праздник энергосбережения пройдет одновременно со II Международным Балтийским ВЕТЕРбургским Марафоном - ярким городским спортивным событием, направленным на поддержку здорового образа жизни, экологии и чистоты Балтийского моря. Такое сочетание двух масштабных мероприятий сделает лозунг фестиваля энергосбережения и экологии - «Вместе ярче!» – еще более актуальным.

Гости парка 300-летия Санкт-Петербурге в последнее воскресенье сентября смогут зарядится энергий спорта и посетить множество праздничных, развлекательных и познавательных мероприятий. Также взрослых и детей ожидает яркая концертная программа.

Праздничные мероприятия фестиваля #ВместеЯрче продлятся с 11.00 до 16.00. Торжественное открытие фестиваля в Санкт-Петербурге состоится в 12.00.

Одним из самых ярких моментов программы станет забег трудовых коллективов топливно-энергетического комплекса на дистанцию 5 км: «Забег ТЭК». С 2019 года такой энергетический марафон станет традиционным для открытия фестиваля #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.

В забеге примут участие представители Комитета по энергетике и инженерному обеспечению; ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»; ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; СПб ГКУ «Управление заказчика»; ООО «Петербурггаз»; АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»; ООО «Петербургтеплоэнерго»; АО «Юго-Западная ТЭЦ»; ПАО «ТГК-1»; ООО «Теплоэнерго»; ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»; СПбГБУ «Центр энергосбережения».

Так что IV Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019 обещает стать самым спортивным в истории поддержки этой масштабной энергосберегающей акции в Северной столице!

Событийная площадка Фестиваля будет разделена на интерактивные тематические зоны: «АВТО-ТЭК», «Молодежь - поколение энергоэффективных», «Школьники – будущие энергетики и ответственные потребители энергии» с уникальным наполнением.

На выставке энергоэффективного и инновационного транспорта «АВТО-ТЕК» будут представлены как суперсовременные электромобили (в том числе и Тесла), так и специализированная техника, работающая на экономичном газомоторном топливе.

Одновременно на нескольких площадках будут организованы интерактивные программы, откроется специальная Детская зона, где маленьким посетителям и их родителям предложат участие в викторинах на тему энергосбережения, для них будет открыта художественная аллея с мольбертами для раскрашивания рисунков. Все желающие смогут сделать фото с инстаграм-рамкой и тантамареской.

Активное участие в акции по энергосбережению примут предприятия топливно-энергетической отрасли: ПАО «Ленэнерго»; ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; ПАО «ТГК-1»; СПб ГБУ «Ленсвет»; ГУП «ТЭК СПб».

В фестивале со своей отдельной программой примут участие производители энергосберегающего оборудования и технологий, такие как Консорциум «ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ» и ООО «Теплоком – Девелопмент».

Например, ООО «Теплоком - Девелопмент» на своей тематической площадке представит уникальный детский аттракцион – комнату виртуальной реальности «Энергоэффективный дом». Модель комнаты выполнена в специализированной архитектурной программе, что дает высокую реалистичность и полное ощущение присутствия в доме. Для прогулки будут использоваться очки виртуальной реальности (VR). Желающие в режиме реального времени могут, в прямом смысле», прогуляться по энергоэффективному дому, включать энергосберегающие оборудование и приборы.

СПбГБУ «Центр энергосбережения», являясь организатором праздника, на своей интерактивной площадке представит тематические мастер-классы по экологии и энергосбережению, в том числе мастер-класс «Вторая жизнь лампочки»; мастер-класс «Моя эко-открытка»; проведет интеллектуальную игру «Экологическая безопасность - ответственность каждого». Все желающие смогут отчеканить монеты с логотипом фестиваля #ВместеЯрче-2019 на память, а также декорировать в фирменной символике пряники и печенье. Маленьким посетителям придутся по душе услуги тематического аквагрима.

Традиционно на открытии фестиваля будет проведена акция «Энергосбережение и экология начинаются с меня»: «вырастет» зеленое эко-дерево для подписания листочков (деклараций) о поддержке энергоэффективного образа жизни.

Приглашаем петербуржцев и гостей Северной столицы на двойной праздник - IV Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2019 и II Международный Балтийский ВЕТЕРбургский Марафон!

ИСТОЧНИК KP.RU

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