В его голосе умещается три – баритон, тенор и альтино, мужская версия сопрано. Его вокальный диапазон составляет шесть октав – от ля контроктавы до ре пятой октавы. Он играет на семи инструментах и поет на девяти языках. В родном Казахстане он получил все мыслимые награды и премии. В Китае был признан «Самым популярным певцом Азии» по версии Top Chinese Music Awards, «Лучшим зарубежным певцом» по версии MTV, «Певцом года» по версии журнала «ОК» и еще десятком «самых-самых» по версии других музыкальных жюри. У него 114 фан-клубов в 46 странах, число его поклонников перевалило за 10 миллионов. Своих фанатов он зовет dears. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно. Ему всего 24 года. «Казахстанский чудо-голос», «Космический мальчик», Димаш Кудайберген выступит 29 ноября в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге.

Ради этого концерта уже купили билеты в Питер «дирс» из Сибири и с Урала, из Якутии и Краснодара, из Калиниграда и Владивостока… Популярность Димаша кажется анахронизмом. Как ради Битлз в шестидесятые годы поклонники готовы были лечь под танк, так в 2019 юноша из Казахстана с внешностью героя манга и мудростью восточного философа вызывает самоотверженное, почти истерическое обожание.

- Омар Хайям сказал: «Не завидуйте тем, кто удачлив и богат. Ведь за рассветом всегда наступает закат». Хорошее или плохое – это только миг в жизни. Духовное богатство человека для меня важнее, чем его профессиональные навыки. Мы пришли в мир, чтобы быть людьми. Не певцами, учителями, а Человеком, - отвечает Димаш на вопрос, не кружится ли голова от его паназиатской славы.

Впервые на сцену Динмухаммед (Димаш) Канатович Кудайберген вышел в возрасте двух лет. Его родители - Канат и Светлана Айтбаевы - оба заслуженные певцы Казахстана. Все свое детство Димаш участвовал в концертах и музыкальных конкурсах, пел, играл на классических и народных казахских инструментах, сам сочинял стихи и аранжировал музыку. В воспитании музыкального дарования мальчика принимала участие вся семья. Когда Димаш поступил в Казахский национальный университет искусств в Астане, вместе с ним в столицу из Актобе переехали бабушка и дедушка - «Чтобы вовремя кормить его и готовить концертные костюмы».

В 2015 он выиграл «Славянский базар» в Витебске, а в 2016 директор Astana Opera предложил ему карьеру оперного певца. Димаш поступил нетипично, выбрав эстраду. Он подвизается в еще более нетипичном и редком жанре неоклассики (яркий представитель этого направления – Андреа Бочелли). Димаш Кудайберген исполняет как классические произведения в популярных аранжировках и народные песни в классическом переложении, так и собственные песни, и свои версии мировых поп-хитов, используя невероятные возможности своего голоса.

- Я хочу показать, что на эстраде все еще существует искусство, - говорит Димаш, - Это очень важно в нынешнее время, потому что шоу-индустрия сейчас больше «хайпует», нежели занимается творчеством.

Всеазиатская слава пришла к Димашу после того, как его пригласили поучаствовать в китайском телешоу «Singer» на канале «Hunan TV». В 22 года он стал самым молодым певцом в истории программы, где выступают признанные звезды. Он надеялся продержаться в конкурсе хотя бы до середины сезона. В итоге прошел все четырнадцать туров конкурса и в финале занял второе место, уступив певице из Гонконга Сэнди Лэм. Димаш участвовал в еще ряде китайских телевизионных шоу и записал несколько китайских синглов. После этого количество его поклонников стало расти в геометрической прогрессии.

На его самом первом сольном концерте в Астане присутствовало 30 тысяч зрителей. А вскоре его уже слушали 150 тысяч человек. Именно на этом выступлении в Алма-Ате Димаш взял свою самую высокую ноту - ре пятой октавы, в свистковом регистре. До этого его пределом было соль четвертой октавы – наравне с певицей Мэрайей Кэри.

Первый европейский концерт Димаша состоялся в Лондоне. За ним последовал сольный концерт в Москве. И вот теперь Петербург сможет услышать этот феноменальный голос. И оценить его вживую – ведь Димаш никогда не поет под фонограмму.

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