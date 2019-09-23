Памятник Даниилу Гранину изготовят до конца октября

На прошлой неделе в Петербурге утвердили окончательный проект памятника Даниилу Гранину. Сейчас над монументом в своей мастерской на Васильевском острове трудится скульптор Евгений Бурков. Именно его работа в конце июня победила в конкурсе эскизов. Затем проект несколько раз рассматривали и обсуждали на Градостроительном совете: некоторые детали скульптор доработал, выслушав замечания профессионального сообщества.

Теперь вся композиция стала более лаконичной. Вместо большого постамента решили сделать гранитный куб, на котором будет возвышаться бронзовая фигура Гранина. Отказались и от крупного шрифта – имя писателя выбьют на постаменте. А за памятником будет располагаться подпорная стенка.

В мастерской идет работа над памятником. Фото: Instagram @skulptura2000

– Это незначительные изменения, здесь скорее речь идет о пропорциях, – рассказал «КП-Петербург» скульптор Евгений Бурков.

Сама же фигура писателя осталась неизменной: Даниил Гранин будет изображен сидящим в кресле с книгой в руке. Именно этот образ понравился и самой дочери литератора – Марине Чернышевой-Граниной. Интересно, что в процессе работы над эскизом писателю меняли и одежду – решили «расстегнуть» костюм.

Сама бронзовая фигура в высоту составит 2,5 метра, а гранитный постамент – полтора метра. Кроме того, продумали и территорию вокруг монумента – там будут скамейки, фонари, красивое мощение. И уже скоро петербуржцы смогут побывать на открытии памятника. В планах города открыть его этой сенью, хотя и точная дата события пока не назначена. Как рассказал скульптор, уже к концу октября он завершит работу над памятником.

Так выглядел первоначальный эскиз памятника Гранину. Фото: granin.histrf.ru

– Сейчас памятник формуется, завершается лепка. Затем начнется процесс литья – производства в твердом материале. У нас это бронза, – отметил Евгений Бурков.

Напомним, что собираются установить памятник в «спальном» районе: на Дальневосточном проспекте рядом с библиотекой имени литератора. А пока в мастерской кипит работа, в городе готовятся необходимые для установки памятника документы и идут согласования.