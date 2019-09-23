SKODA RAPID представляет беспрецедентное предложение для автолюбителей

В 2019 году за двери автосалонов ŠKODA ГК WAGNER выехали 642 новых ŠKODA RAPID. Почему автомобилисты выбирают RAPID? Все очень просто. Он имеет потрясающие преимущества в своем классе, смотрите сами:

- Самый большой багажник - 530 л.;

- Безопасность, подтвержденная 5 звёздами EURO NCAP;

- Биксеноновые фары;

- Система SMARTLINK;

- Круиз и климат-контроль.

До конца сентября в дилерских центрах «Неон», «Пулково» и «Таллинский-Авто» автомобили ŠKODA RAPID можно приобрести на невероятно выгодных условиях!

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Действует выгода по trade-in в 60 000 рублей, а также особое предложение от дилера.

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ВАЖНО

* Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 6 000 руб. означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») на покупку нового автомобиля ŠKODA RAPID с расчетной розничной ценой 830 900 руб., на срок 36 мес., с первоначальным взносом 387 200 руб. (46.60% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 332 360 руб. (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых. Указанный расчёт ежемесячного платежа действителен в случае подключения клиента к Программе по организации страхования от несчастных случаев и болезней, а также на случай недобровольной потери работы заемщиков. Страховая сумма не включена в сумму кредита. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования на покупку нового ŠKODA RAPID по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка при сроках 24 - 36 мес.– 8,9% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 30%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроках 24 -36 мес. – 11,9%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля – 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 24 мес. – 45%, при сроках 25-36 мес. – 40%. Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru. **Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA RAPID по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 6,0%. Включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение») в случае соответствия приобретаемого а/м и заемщика требованиям Постановления РФ №364 от 16.04.2015. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей или при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности автомобиля, а также не заключал в 2018-2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.09.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

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