Андрей Носков: На даче я собираю старинные кирпичи, а для детей построил дом на дереве

Дачный участок известного актера и режиссера, звезды популярного сериала «Кто в доме хозяин?» Андрея Носкова находится прямо на линии обороны Маннергейма в 50 километрах от Петербурга. Андрей выбрал это место не случайно - был знак. А именно - табличка с названием «Моховая улица». Поскольку он учился на Моховой улице в Академии театрального искусства, то решил незамедлительно освоить эту территорию.

Артист признается, что дачником стал в первую очередь из-за детей - Тимофея и Глафиры, которых необходимо было вывозить куда-нибудь на воздух.

- Мы любим дачу, это хороший источник кислорода и энергии. Она у нас простая. Это именно дача, а не загородный дом. Участок поддерживаем в полудиком состоянии. Ощущение, что мы находимся в лесу. Это добавляет нам положительных эмоций и хорошо перезагружает от городской суеты.

- Дети все лето там проводят?

- В основном. Но летом мы каждый год стараемся побывать с детьми в теплых краях, на море, чтобы они прополоскали руки, ноги, горло, прогрелись. В этом году у нас, кроме пляжного отдыха, получился небольшой круиз. На машине мы объехали часть Италии. Побывали в Неаполе, Риме, Флоренции и Венеции. В моей жизни не было подобных путешествий. Очень любопытно. Мы буквально с открытыми ртами все воспринимали. Например, Венеция при детальном рассмотрении оказалась очень большой. Нам обычно показывают только ее центр, а это огромная территория, стоящая на воде. Там нет внутри машин и даже велосипедов. Все ходят пешком или плаваютт на лодочках. Флоренция - это дух творчества да Винчи и Рафаэля. Все сохранилось. Город не пострадал во время войны.

У Андрея большая коллекция кирпичей, он даже друзьям дарит редкие экземплярыФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Глава семьи - любитель истории и собиратель. Из всех поездок он привозит какие-нибудь необычные предметы и причудливые камни. Например, из Греции привез огромную амфору, которая заняла свое место на участке. А из коллекции камней и булыжников, которая постоянно пополняется, Андрей создает настоящий сад камней.

По словам артиста, собирать камни - увлечение тяжеловесное, требует сил и выносливости, но оно его успокаивает.

На участке также есть всякие старинные диковины. Так, например, газонокосилка середины XIX века, которую раньше привязывали к лошади, тяжеленный чугунный садовый стул, колесо от телеги и хомут. В сарае хранятся бухгалтерские счеты и стиральная доска, а также коллекция кирпичей, самый старый из которых относится к середине XVIII века.

- Андрей, сколько сейчас экземпляров насчитывает ваша знаменитая коллекция кирпичей? Пару лет назад их было, кажется, чуть больше 250.

- В последнее время я перестал заниматься подсчетом, но она постоянно пополняется, да и редкие экземпляры до сих пор попадаются. Что-то дарят друзья. Еще я познакомился с профессионалами, которые хорошо относятся к моему творчеству и иногда приносят мне интересные экземпляры.

Еще неизвестно - кто больше рад домику на дереве: дети или родители. ФОТО: Андрей ФЕДЕЧКОФото: Олег ЗОЛОТО

- Вы хотите из них что-то построить на участке?

- Пока они ждут своего часа. Мечтаю построить из них погреб-грот. Там будет храниться то, что должно храниться в прохладе. Варенье, например. Мы зимой приезжаем на дачу не так часто, как летом, а если большие морозы, то промерзает не только дом, но и холодильник.

- Какой у вас дом?

- Небольшой деревянный рубленый домик. Построен на сваях, выглядит, как избушка на курьих ножках. Есть детская комната и комната для гостей. В доме прохладно, когда на улице жарко, и тепло, когда за окном мороз. Летом на открытую террасу выносим стол и устраиваем ужины. Отдельно стоит уютная банька.

- Правда, что вы построили для детей дом на дереве?

- Все в детстве мечтают о таком. И мы позволили себе реализовать эту мечту. Взяли и построили маленький домик на дереве. Даже не знаю, кто больше радовался, - дети или мы с супругой. Но в строительстве принимала участие вся семья. Старшему Тимофею сейчас уже не так интересно, как было раньше. Ему исполнилось 17 лет. Он туда уединяется говорить по телефону. Во-первых, наверху Сеть хорошо берет. Во-вторых, разговоры у него с друзьями и подругами не для посторонних ушей. Любит там поболтать. А младшая Глаша по-прежнему с удовольствием там играет одна или с соседскими детьми. В этом смысле нам повезло, у нас хорошие соседи. В доме есть все необходимое для настольных игр, а также для подвижных - канат и веревочная лестница, гамак и качели.

Семья это лето провела в Италии. ФОТО: Инстаграм Андрея Носкова

- Что растет на вашем участке?

- Сосны, березы и елки. Периодически я что-то подсаживаю, увеличивая популяцию диких деревьев. И немного садовых. Но я стараюсь сажать неприхотливые деревья, которые не требуют повышенного внимания. Яблони, сливы растут. Подобрал как-то в городе каштан, привез и посадил, поливал. Тоже растет. В этом году у нас появилась красная рябина. Вроде все в порядке, прижилась. Однажды супруга с детьми решила посадить тыквы для красоты и пометила места посадки грецкими орехами, привезенными с Украины. В итоге тыквы не выросли, а грецкий орех наоборот. Так совершенно случайно у нас появилось дерево грецкого ореха. В одну холодную зиму оно подмерзло. Пришлось даже подрезать одну часть ствола. Теперь на зиму мы его укрываем.

- Овощи, зелень не выращиваете?

- На это просто нет времени. Растет то, что не требует специального ухода - лук, хрен, ревень. Из ревеня и слив мы делаем варенье. Из барбариса и мяты готовим лимонад. Мяту посадил на очень маленьком пятачке, вроде грядки, потому что в горшке она замерзает. Прямо возле крыльца. В любой момент можно выйти и сорвать.

- На рыбалку, за грибами ходите?

- Рыбалкой заниматься не успеваю, хотя это хорошее дело. А по грибы мы ходим регулярно. Но надо сказать, что в этом году у нас прямо на участке много подберезовиков, подосиновиков выросло. Раз в четыре дня появляется новый небольшой урожай. Жарим с картошкой.

- Что еще готовите на даче?

- Мы стараемся готовить на гриле, что более полезно. Это могут быть и крылышки, какое-то другое мясо или овощи. У нас неподалеку открылась ферма. Когда есть тот или иной продукт, мы фантазируем на тему маринада и таким образом добиваемся разнообразия. Маринад может быть горчичным, острым или на основе соевого соуса.

- Чем в будущем собираются заниматься ваши дети?

- У Тимофея последний класс. В актеры идти не собирается. Чему я рад. Сейчас в этой профессии непросто. Он колеблется между творческим вузом, связанным с кино, и юридическим, потому что у него к этому тоже есть способности. Ну вот договорились, что в ближайшее время примем решение и начнем готовиться. А Глаша сейчас в четвертом классе, поэтому она пока, надеюсь, просто счастливый школьник.

- В театр ходить любят?

- Да, они ходят и на мои спектакли, и спектакли своей тети, Марины Солопченко. Но современный театр их мало увлекает. Они говорят, а давайте лучше посмотрим что-нибудь в Интернете.

- Каких премьер нам ждать от вас?

- Приходите в театр Музыкальной комедии на мой премьерный спектакль «Девчонка на миллион» с Максимом Леонидовым. Оригинальная пронзительная история о любви. А в Театре комедии имени Акимова в конце сентября состоится еще одна премьера - «Амазонки». Там играют три наши замечательные актрисы: Татьяна Ткач, Ирина Соколова и Эра Зиганшина.

РЕЦЕПТЫ ОТ АНДРЕЯ НОСКОВА

Крылышки на углях в сладко-остром соусе чили-манго

НАДО: крылья куриные - 300 г, соус чили-манго - 40 г, масло кунжутное - 5 г. Смесь для гриля: соль копченая (крупная соль с жареным хрустящим беконом) - 2 ч. ложки, сахар - 1 ст. ложка, перец молотый - 1 ч. ложка, чеснок в порошке - 2 ч. ложки, паприка молотая - 2 ч. ложки, кориандр - 1 ч. ложка.

ГОТОВИМ. 1. Все ингредиенты для гриля смешать. 2. Крылья замариновать в получившейся смеси. 3. Затем обжариваем при температуре 200 градусов в угольном гриле (под крышкой) в течение 12 минут, один раз перевернув. 4. В конце готовки сложить крылья в миску, полить соусом чили-манго, добавить немного кунжутного масла. Подавать, посыпав зеленью и кунжутом.

Лимонад с мятой

НАДО: веточки мяты - 4-5 шт., лимон - 1/2, сахар - 100 г, вода - 1 л, лед.

ГОТОВИМ. 1. Измельчить лимонную нарезку вместе с мятой и сахаром для выделения аромата и вкуса. 2. Смешать с охлажденной водой и дать настояться на холоде. 3. Подавать охлажденным со льдом в коктейльных банках или стаканах, украшенных трубочками.