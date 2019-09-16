2019-09-24T13:13:03+03:00
Общество

В Ленобласти решается судьба монумента, посвященного операции «Январский гром»

Проект памятника не понравился общественности, и его предложили переделать
Сергей ВОЛЧКОВ
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Гражданские активисты и историки считают, что эскиз не соответствует исторической правде и ленинградскому стилю. Фото предоставлено организаторами.Гражданские активисты и историки считают, что эскиз не соответствует исторической правде и ленинградскому стилю. Фото предоставлено организаторами.
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Вот уже несколько месяцев в Ленинградской области не утихают споры вокруг проекта монумента «Январский гром» - его планируют установить недалеко от деревни Порожки в Ломоносовском районе. Место это значимое, если не сказать сакральное: в 1944 году именно отсюда началась наступательная операция Красной армии «Январский гром», в результате которой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. По задумке автора - скульптора Анатолия Васильева, монумент должен представлять собой две огромные мускулистые руки, возносящиеся из-под земли на 25-метровую высоту и разрывающие надвое фашистскую свастику. Композицию предполагается подсвечивать, а благодаря размерам ее должны видеть пассажиры самолетов, заходящих на посадку в Санкт-Петербург. Но с монументом упорно что-то не ладится: эскиз скульптора Васильева в пух и прах раскритиковали историки и гражданские активисты. Почему так случилось, «Комсомолке» рассказали в Общественной палате Ленобласти.

- На самом деле ставить такое у стен Ленинграда, конечно, нельзя, - отметил в ходе общественных слушаний, посвященных концепции памятника, глава Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов. - Поверженная свастика - это втоптанные в грязь осколки, а не вознесенные над головой половинки, да еще и с Вечным огнем под ними. На мой взгляд, это монумент, не прославляющий уничтожение фашизма, а предсказывающий его возрождение.

Другие участники обсуждения высказались еще более хлестко: по их словам, впечатление складывается такое, будто из-под земли пытается выбраться огромный зомби, а свастику он не разрывает, как задумывал автор, а, наоборот, стремится соединить.

Нашлись в композиции памятника и другие неточности.

- Операция «Январский гром» решила частную задачу - она разбила соединения группы армий «Север» под Ленинградом и сбила оковы блокады, - рассказывает председатель совета Исторического клуба Ленинградской области Геннадий Москвин. - Но до полной победы над нацизмом было еще семнадцать месяцев, ибо он был повержен в мае 1945 года. И повержен не голыми руками, которые изображены на проекте мемориала, а танками, самолетами, артиллерийскими системами Красной армии.

Высказались против и молодые родители, живущие в Петербурге и Ленобласти: согласно опросам, которые провели участники молодежной организации «Красная звезда», они категорически не хотят показывать памятник своим детям, потому что торчащие из-под земли руки напоминают им сцену из фильма ужасов.

В итоге проект был решительно отвергнут общественностью. Участники обсуждения предложили губернатору Ленобласти Александру Дрозденко провести открытый конкурс проектов, чтобы выбрать другой, соответствующий художественному вкусу, ленинградскому стилю и исторической правде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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