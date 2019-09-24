Школьники Петербурга за сутки создадут фотослепок мирной жизни родного города

Благотворительный фотопроект «Поколение М: ПОКОЛЕНИЕ МИРА» от МТС и «РУСС ПРЕСС ФОТО» приглашает детей и подростков на общероссийский фотокросс, чтобы сделать фотографический «слепок» современной России: от Калининграда до Камчатки. Ребятам предлагается за одни сутки, в единый день 28 сентября, с 00:00 до 23:59 создать яркие и живые кадры, раскрывающие одну из сторон современной жизни родного региона: лица, традиции, пейзажи, культурные особенности, технологии и инновации, профессии.

Чтобы побороться за возможность представить собственные работы на выставке, ребятам до 18 лет необходимо загрузить свои снимки на сайт pokolenie.mts.ru в раздел «Поколение Мира» до 5 октября 2019 года (включительно). Мастера «РУСС ПРЕСС ФОТО» отсмотрят все полученные работы и лучшие из них включат в экспозицию, в которую также войдут исторические снимки военных лет. Также жюри выберет одного победителя, который дополнительно получит от МТС поездку в Москву на недельную стажировку с мастерами фоторепортажа.

Подготовиться к фотокроссу и развить навыки репортажной съемки поможет специальный мастер-класс от профессионалов, который пройдет для детей в Санкт-Петербурге 27 сентября. Регистрация на мастер-класс проходит на сайте проекта. Для ребят доступна и бесплатная обучающая программа по фотонаправлению в онлайне.

Все загруженные на сайт проекта работы, а также «лайки» и репосты в социальных сетях «Поколения М» МТС переведет в настоящие деньги по курсу «1 действие» = «1 рубль» и направит на срочные операции детям.