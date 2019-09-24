Закупили 8 000 тонн соли и сняли гостиницы для иногородних дворников: в Санкт-Петербурге завершается подготовка к зиме

Осень, судя по погоде, подходит к концу – а вместе с ней заканчивается и подготовка Санкт-Петербурга к зиме. На рабочем совещании в Смольном, которое состоялось сегодня, 24 сентября, чиновники отчитались: встречать морозы и снегопады город практически готов.

Первое и главное – дороги. В Ленобласть уже пришли ночные заморозки и утренний гололед, в Северной столице их тоже ждут в ближайшее время. Бороться со скользкими дорогами будут старым проверенным методом: при помощи песко-соляной смеси и гранитной крошки.

- Мы уже при первых заморозках будем выставлять ночные дежурства для того, чтобы обрабатывать дороги солевыми растворами, - отметил в ходе совещания председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. - Закуплено 8 000 тысяч тонн соли, почти 43 000 тонн песка и 2 000 тонн гранитной крошки.

На случай обильных снегопадов город закупил новую коммунальную технику: всего 471 машину. В их числе – 40 новых «мультимобилей», маленьких грузовичков, на которые в зависимости от задач можно «навешивать» дополнительное оборудование: к примеру, щетку для чистки дорог или отвал для уборки снега. Появится на улицах и техника посерьезнее: помимо прочего в закупку входит 193 комбинированных автомобиля на базе грузовика «КамАЗ».

- На сегодняшний день в Санкт-Петербург поступила 81 спецмашина, - рассказал Рублевский. - До конца недели город получит еще столько же.

Если на город вновь обрушатся аномальные снегопады, к уборке привлекут иногородних работников.Фото: Артем КИЛЬКИН

В общей сложности, констатировал председатель комитета, закупка новой коммунальной техники обошлась городу в три миллиарда рублей.

Перемен ждут и «живую силу» - дворников, которые первыми героически выходят сражаться с непогодой. Сейчас, по словам Рублевского, в Санкт-Петербурге их трудится 4 200, но при необходимости штат можно будет увеличить до 7 000 человек. Если на город вновь обрушатся аномальные снегопады, как это было прошлой зимой, или возникнет другая оказия, будут привлекать иногородних: специально для них по договоренности с комитетом по управлению городским имуществом забронируют порядка 300-400 мест в наемных домах социального использования.