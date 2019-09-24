2019-09-24T13:21:31+03:00
Общество

Закупили 8 000 тонн соли и сняли гостиницы для иногородних дворников: в Санкт-Петербурге завершается подготовка к зиме

Борьбу с гололедом, морозами и снегом обсудили на рабочем совещании в Смольном
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Зимой 2019-2020 в Санкт-Петербурге бороться со скользкими дорогами будут старым проверенным методом - при помощи песко-соляной смеси и гранитной крошки.Зимой 2019-2020 в Санкт-Петербурге бороться со скользкими дорогами будут старым проверенным методом - при помощи песко-соляной смеси и гранитной крошки.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Осень, судя по погоде, подходит к концу – а вместе с ней заканчивается и подготовка Санкт-Петербурга к зиме. На рабочем совещании в Смольном, которое состоялось сегодня, 24 сентября, чиновники отчитались: встречать морозы и снегопады город практически готов.

Первое и главное – дороги. В Ленобласть уже пришли ночные заморозки и утренний гололед, в Северной столице их тоже ждут в ближайшее время. Бороться со скользкими дорогами будут старым проверенным методом: при помощи песко-соляной смеси и гранитной крошки.

- Мы уже при первых заморозках будем выставлять ночные дежурства для того, чтобы обрабатывать дороги солевыми растворами, - отметил в ходе совещания председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский. - Закуплено 8 000 тысяч тонн соли, почти 43 000 тонн песка и 2 000 тонн гранитной крошки.

На случай обильных снегопадов город закупил новую коммунальную технику: всего 471 машину. В их числе – 40 новых «мультимобилей», маленьких грузовичков, на которые в зависимости от задач можно «навешивать» дополнительное оборудование: к примеру, щетку для чистки дорог или отвал для уборки снега. Появится на улицах и техника посерьезнее: помимо прочего в закупку входит 193 комбинированных автомобиля на базе грузовика «КамАЗ».

- На сегодняшний день в Санкт-Петербург поступила 81 спецмашина, - рассказал Рублевский. - До конца недели город получит еще столько же.

Если на город вновь обрушатся аномальные снегопады, к уборке привлекут иногородних работников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Если на город вновь обрушатся аномальные снегопады, к уборке привлекут иногородних работников.Фото: Артем КИЛЬКИН

В общей сложности, констатировал председатель комитета, закупка новой коммунальной техники обошлась городу в три миллиарда рублей.

Перемен ждут и «живую силу» - дворников, которые первыми героически выходят сражаться с непогодой. Сейчас, по словам Рублевского, в Санкт-Петербурге их трудится 4 200, но при необходимости штат можно будет увеличить до 7 000 человек. Если на город вновь обрушатся аномальные снегопады, как это было прошлой зимой, или возникнет другая оказия, будут привлекать иногородних: специально для них по договоренности с комитетом по управлению городским имуществом забронируют порядка 300-400 мест в наемных домах социального использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Новости 24
ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку
Толстого барсука спасли из колодца в Ленобласти
За жизнь боролись три дня: в центре «Велес» умерла косуля, которую привезли на лечение из Саратова
В лобовом ДТП с автомобилем инспектора Росгвардии в Ленобласти умерли два человека
Видео подземных тоннелей строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге появились в сети
По факту пожаров, уничтоживших исторические дома в Новой Ладоге, завели уголовные дела
Современный культурный центр откроется на даче Безобразовых «Жерновка» в Петербурге
Под Лугой нашли труп находящегося в розыске гражданина Белоруссии
Насиловал два года: Тренера по единоборствам в Ленобласти задержали по подозрению в надругательстве над 12-летним учеником
Мужчина подстрелил товарища из двустволки во время охоты на уток в Ленобласти
На КАД в районе Мурино из-за ремонта и ДТП собрались пробки
В стиле кунг-фу: Китайцы устроили жесткую драку в кафе на Васильевском острове
В Ленобласти «раскольников» забил дядю топором
Погибшим под поездом в метро пассажиром оказался 18-летний студент
Две мошенницы украли у 89-летней пенсионерки 1,3 миллиона рублей, подменив их деньгами банка приколов
В Петербурге внезапно нашлась «улица Гинки»
270 тысяч мальков форели из Дании не пустили в Россию из-за отсутствия справки о здоровье
Суд отправил в тюрьму мошенников, перепродававших чужие экскаваторы
Тепла ждать не стоит: конец сентября в Петербурге окажется прохладным
Целый лес строительного мусора обнаружили возле Медного озера
Чтение будущего: Петербуржцам предлагают понюхать отечественную классику