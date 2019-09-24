Достаем зонты и шапки: «Бабье лето» в Санкт-Петербурге будет условным

«Бабье лето» в этом году не сильно порадует Петербург: оно будет совсем коротким и не самым теплым. Но все же погода немного «сжалится» над горожанами после ощутимых осенних холодов. Потепление придется на вторую половину этой недели. Столбик термометра будет расти с четверга, 26 сентября. И условное «бабье лето» продлится в Северной столице всего около четырех дней. К счастью, захватит и ближайшие выходные, поэтому на субботу и воскресенье уже можно строить планы.

– Сейчас мы под влиянием антициклона, поэтому погода спокойная, солнечная и без осадков, – рассказал «КП-Петербург» главный синоптик города Александр Колесов. – В первой половине недели температура воздуха составит до +10 градусов, а во второй уже от +10 до +14.

Как отметил Александр Колесов, ночь со вторника на среду, 25 сентября, еще будет холодной. Прогноз обещает от +1 до +3 градусов. Но следующая ночь уже станет теплее – до +4. Северо-западный ветер в городе сменится на южное направление и будет слабым. Днем в среду столбик термометра покажет около +8, а уже в четверг ожидается до +12 градусов. Правда, в ближайшие дни жителям города на Неве пригодятся зонты – небольшие дожди все же напомнят о себе. В выходные температура воздуха ночью может «дотянуть» даже до +8 градусов, а днем в субботу и воскресенье будет около +13…+14.

Потепление продлится всего лишь до понедельника, 30 сентября. И уже со следующей недели осень в Петербурге полноценно вступит в свои права.

– Со следующей недели мы опять окажемся во власти циклона, будет осенняя погода: ветер, дождь, пасмурно. И начнет холодать, – добавил Александр Колесов.