2019-09-24T17:34:26+03:00
Общество

В Петербурге подвели итоги муниципальных выборов

Но внести изменения в результаты еще может суд
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге подвели итоги муниципальных выборов. Наконец-то.В Петербурге подвели итоги муниципальных выборов. Наконец-то.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Чуть больше двух недель потребовалось петербургскому Горизбиркому, чтобы подвести итоги муниципальной кампании. Если результаты единого дня голосования 8 сентября в отношении поста губернатора были достаточно очевидны, то выборы депутатов муниципалитетов являлись скандальными изначально. И внимание Москвы привлекали неоднократно. Но все же состоялись.

- Всего на 1560 мест претендовали 7018 кандидатов, регистрацию из которых прошли 5305 человек, - сообщили «КП-Петербург» в Горизбиркоме.

Но что же с итогами? А они следующие:

959 человек (61,5%) выдвинуты партией «Единая Россия» (в 2014 году – 77,8%),

259 избранных депутатов (16,6%) - самовыдвиженцы (в 2014 году – 13,2%),

108 избранных депутатов (6,9%) выдвинуты партией «Справедливая Россия» (в 2014 году – 2%, то есть в 3,5 раза больше),

72 избранных депутата (4,6%) выдвинуты КПРФ (в 2014 году – 1,6%, рост в 3 раза).

31 избранный депутат (2%) выдвинут ЛДПР (в 2014 году – 3,8 %).

Также избраны 81 представитель партии «Яблоко» (5,2%) и 42 от Партии Роста (2,7 %), от которых в 2014 году не был избран ни один кандидат. Попали в мундепы и 8 кандидатов от непарламентских партий.

Также в Горизбиркоме отмечают, что с 8 сентября по настоящий момент поступило 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советом, которые уже рассмотрены в, либо рассматриваются. А несколько нарушений законодательства были пресечены, в частности отменено решение о пересчете избирательных бюллетеней в МО Юго-Запад, изъята и помещена на хранение документация по выборам депутатов МО Озеро Долгое.

Напомним, что результаты выборов, точнее состав муниципальных советов еще может быть изменен, но только по решению суда, если будут выявлены значительные нарушения законодательства.

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова, например, назвала муниципальную кампанию в Петербурге грязной и даже заявила о «беспрецендентном хамстве». Так что еще не вечер, как говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Официально: Финал Лиги чемпионов УЕФА 20/21 пройдет в Санкт-Петербурге
В петербургском «доме с привидениями» спустя 20 лет наконец-то починили лифт
Тепло во все дома Петербурга обещают дать до полуночи 24 сентября
Главу банка «Прайм Финанс» по подозрению в краже 267 млн рублей у вкладчиков отправили под домашний арест
«Закрасьте это»: Вандалы изуродовали уличные фрески в центре Петербурга
Пожарные спасают людей из горящего заброшенного здания в центре Петербурга
В Петербургском метро объяснили, зачем переименовали несколько станций подземки
Скользкие улицы: Автомобилистов предупредили о надвигающемся «дне жестянщика» в Петербурге и Ленобласти
В доходном доме в центре Петербурга сбивают историческую плитку
Житель Петрозаводска заживо сжег двух собутыльников, заперев их в деревянном сарае
Электростанции ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге перешли на зимний режим работы
Медиафасад «Лахта Центра» показали в работе на видео
Осенний призыв: 2600 молодых петербуржцев отправят в армию
В Петербурге разыскивают 12-летнего школьника, которого видели на трассе в Карелии с мужчиной
Жители Ленобласти жалуются на отсутствие горячей воды и отопления
В метро Петербурга поймали Волкодава
Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобиль
Движение по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного откроют до конца года
Нурмагомедов встретится со Шварценеггером на «Газпром Арене»
Около 400 гонщиков-нарушителей поймали на дорогах Петербурга за минувшие выходные
Мигрант избил подростка «за косой взгляд» в пригородной электричке
Режиссер Олег Чайкин без вести пропал в Петербурге
На мужчину, выбросившего щенка с балкона в Петербурге, завели уголовное дело
ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку