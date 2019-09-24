В Петербурге подвели итоги муниципальных выборов

Чуть больше двух недель потребовалось петербургскому Горизбиркому, чтобы подвести итоги муниципальной кампании. Если результаты единого дня голосования 8 сентября в отношении поста губернатора были достаточно очевидны, то выборы депутатов муниципалитетов являлись скандальными изначально. И внимание Москвы привлекали неоднократно. Но все же состоялись.

- Всего на 1560 мест претендовали 7018 кандидатов, регистрацию из которых прошли 5305 человек, - сообщили «КП-Петербург» в Горизбиркоме.

Но что же с итогами? А они следующие:

959 человек (61,5%) выдвинуты партией «Единая Россия» (в 2014 году – 77,8%),

259 избранных депутатов (16,6%) - самовыдвиженцы (в 2014 году – 13,2%),

108 избранных депутатов (6,9%) выдвинуты партией «Справедливая Россия» (в 2014 году – 2%, то есть в 3,5 раза больше),

72 избранных депутата (4,6%) выдвинуты КПРФ (в 2014 году – 1,6%, рост в 3 раза).

31 избранный депутат (2%) выдвинут ЛДПР (в 2014 году – 3,8 %).

Также избраны 81 представитель партии «Яблоко» (5,2%) и 42 от Партии Роста (2,7 %), от которых в 2014 году не был избран ни один кандидат. Попали в мундепы и 8 кандидатов от непарламентских партий.

Также в Горизбиркоме отмечают, что с 8 сентября по настоящий момент поступило 1600 обращений по выборам депутатов муниципальных советом, которые уже рассмотрены в, либо рассматриваются. А несколько нарушений законодательства были пресечены, в частности отменено решение о пересчете избирательных бюллетеней в МО Юго-Запад, изъята и помещена на хранение документация по выборам депутатов МО Озеро Долгое.

Напомним, что результаты выборов, точнее состав муниципальных советов еще может быть изменен, но только по решению суда, если будут выявлены значительные нарушения законодательства.

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова, например, назвала муниципальную кампанию в Петербурге грязной и даже заявила о «беспрецендентном хамстве». Так что еще не вечер, как говорят.