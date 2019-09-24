Бранч в стиле «Октоберфест» пройдет в «Альпенхаусе» 29 сентября и 6 октября

Кто откажется от тонко нарезанной томленой говядины, приготовленной методом су вид или запеченной свинины, маринованной в пиве с чесноком и травами?! А жареный хрустящий цыпленок, панированный в сухариках «панко», точно не оставит вас равнодушными. Все это и многое другое - копчёная макрель, карривурст, альпийский грёстль, свиные ребра, мюнхенские колбаски будут поданы к вашему столу без ограничений. И конечно же БЕЗЛИМИТНОЕ нефильтрованное пиво «Октоберфест» и безалкогольное пшеничное.

Все это разнообразие включая блюда и напитки – ВСЕГО ЗА 950 рублей! Бронируйте столы заранее! КОГДА: 29 сентября и 6 октября с 13.00 до 17.00

ГДЕ: ресторан «Альпенхаус»: Южная дорога, 17.

Бронирование столиков: +7 (812) 633-00-88