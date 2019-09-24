Квитанции с несуществующим долгом за капремонт получили жители Петербурга

Василий Поперечный (имя изменено. - Прим. ред.) живет в доме на Школьной улице в Санкт-Петербурге почти тридцать лет. Мужчина ответственно оплачивает счета за коммунальные услуги каждый месяц. Но вот сюрприз: пару дней назад в своем почтовом ящике, помимо привычных розовых квитанций, обнаружил еще один счет - на оплату задолженности. Взыскать «недополученное» решил Фонд - региональный оператор капитального ремонта Петербурга. Василия уведомили, что он обязан заплатить почти 900 рублей.

- Долга у меня быть точно не могло, - возмущается Поперечный. - Все квитанции оплачены в срок. В том числе та, куда входит взнос на капремонт дома.

ПОГАСИТЬ В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

В бумаге значилось, что задолженность мужчина должен погасить в добровольном порядке. В противном случае сотрудники обещали передать информацию судебным приставам. Те, как известно, могут доставить много хлопот: арестовать имущество, счета или запретить выезжать за границу.

- Глупо, конечно, рисковать, но и отдавать такую сумму просто так тоже не хочется. Особенно при условии, что капитальный ремонт моему новому дому светит лет через пятьдесят.

За разъяснениями Василий обратился в Фонд капремонта. Там объяснили, что задолженность образовалась из-за организации, отвечающей за расчеты в сфере ЖКХ.

- Сотрудники рассказали, что проблема в ВЦКП (Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства. - Прим. ред.), который не доплачивает фонду. Вместо, допустим, 500 рублей отдают 400, - возмущается Василий. - Также они отметили, что доказать отсутствие долга можно. Для этого мне предложили собрать все оплаченные квитанции и чеки за последние три года. Понятно, что не все, кто попал в подобную ситуацию, захотят с этим возиться. Да и кто хранит квитанции столько времени? Людям будет проще отдать эти деньги.

Долг за капремонт в Санкт-Петербурге получили десятки, а, может, и сотни жителей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА?

По словам источника в Жилищном комитете Петербурга, причиной неожиданных долгов могла стать техническая ошибка или сбой.

- Например, какое-то время жильцы платили не пять рублей, а четыре. И такой способ - единственный законный путь добрать сумму, - отметил собеседник. - Если вам управляющая компания недоначислит 200-300 рублей из-за ошибки компьютера, эту сумму перенесут в квитанцию за другой месяц. Счет придется оплатить, ведь ресурсы были израсходованы. Так и тут.

В Жилищном комитете запланировано совещание, на котором хотят разобраться в проблеме. А пока мы выясняем у наших читателей, кто еще столкнулся с подобной историей? Присылайте свои письма по адресу: spb-info@phkp.ru

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Янина ЛИКАНДРОВА, юрист: «Нужно писать жалобу»

- Конечно, никто ничего доплачивать не должен. Нужно выяснять, из-за чего все это произошло. В первую очередь жильцам нужно направить запрос в Фонд капремонта. В нем указать, что человек исправно оплачивал все счета, и попросить разъяснить, на каком основании начислена сумма. Специалисты фонда по идее должны расписать, на что ссылаются: показать нормативный акт или показать расчет. Это поможет понять, откуда растут ноги. Также можно написать жалобу в Жилищный комитет. Он сейчас очень эффективно работает.