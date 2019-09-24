Звезды «Радио Дача» выступят на концерт «Удачные песни» в БКЗ «Октябрьский»

В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 25 октября 2019 года состоится грандиозный концерт «Удачные песни». Слушатели и звезды «Радио Дача» с размахом, ярко и торжественно отпразднуют закрытие дачного сезона. Кто хорошо работает, тот и отдыхает хорошо!

Вас ждет невероятный вечер в компании звезд, чьи хиты ежедневно дарят замечательное настроение в эфире радиостанции: Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Игорь Саруханов, Денис Майданов, Наташа Королёва, Татьяна Буланова, Иванушки International, Ирина Круг, Маргарита Суханкина, Сергей Рогожин. Ведущие концерта – Анна Семенович и Денис Клявер.

Это будет потрясающий праздник в самых лучших традициях «Радио Дача» – зажигательное шоу, любимые артисты и песни, неповторимая дружеская атмосфера и позитивный настрой.

«Удачные песни» – концерт отличного настроения в кругу друзей!

Начало в 19:00.

Билеты от 2 000 - 10 000 руб.