2019-09-24T19:18:04+03:00
Досуг

Звезды «Радио Дача» выступят на концерт «Удачные песни» в БКЗ «Октябрьский»

Шоу состоится 25 октября
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«Радио Дача» приглашает всех окунуться в море ярких праздничных эмоций и на всю зиму сохранить в душе летнее тепло!«Радио Дача» приглашает всех окунуться в море ярких праздничных эмоций и на всю зиму сохранить в душе летнее тепло!
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В Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский» 25 октября 2019 года состоится грандиозный концерт «Удачные песни». Слушатели и звезды «Радио Дача» с размахом, ярко и торжественно отпразднуют закрытие дачного сезона. Кто хорошо работает, тот и отдыхает хорошо!

Вас ждет невероятный вечер в компании звезд, чьи хиты ежедневно дарят замечательное настроение в эфире радиостанции: Кристина Орбакайте, Олег Газманов, Игорь Саруханов, Денис Майданов, Наташа Королёва, Татьяна Буланова, Иванушки International, Ирина Круг, Маргарита Суханкина, Сергей Рогожин. Ведущие концерта – Анна Семенович и Денис Клявер.

Это будет потрясающий праздник в самых лучших традициях «Радио Дача» – зажигательное шоу, любимые артисты и песни, неповторимая дружеская атмосфера и позитивный настрой.

«Удачные песни» – концерт отличного настроения в кругу друзей!

Начало в 19:00.

Билеты от 2 000 - 10 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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