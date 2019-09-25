Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2010/2021 состоится на «Газпром-Арене», которая стала вторым российским стадионом, где сыграют финал Еврокубка. Ранее он дважды проходил в Москве, на стадионе «Лужники» - в 2008-м году там в финале Лиги чемпионов встречались английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а в 1999-м году в «Лужниках» состоялся финал последнего в истории Кубка обладателей Кубков, между итальянской «Пармой» и французским «Марселем».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков: У Петербурга – самый современный в мире стадион. Его победа закономерна

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков 27 лет был представителем нашей страны в высшем футбольного органе мира занимая должность вице-президента ФИФА. Также Колосков входил в исполнительный комитет УЕФА (организация, отвечающая за проведение международных клубных турниров). Именно при Вячеславе Колоскове во главе российского футбола наша страна впервые получила право на финал еврокубкового турнира – в 1999-м году в Москве (на стадионе «Лужники») состоялся финал Кубка Кубков.

О победе Санкт-Петербурга в споре с Мюнхеном за право принять финал Лиги чемпионов 2021 года Колосков рассказал в интервью «Комсомольской правде в Петербурге»:

- На мой взгляд, определяющими стали сразу несколько причин, - сказал почетный президент РФС. Во-первых, сказался статус и масштаб города. Санкт-Петербург – культурная столица России, этот город известен во всем мире. Во-вторых, «Газпром-Арена» - наиболее современный стадион в мире. Как минимум – визуально. На этом стадионе уже проводились матчи самого высокого уровня - чемпионата мира. И еще. Газпром – спонсор Лиги чемпионов, это, наверное, тоже могло повлиять на решение.

- В чем главная сложность при проведении таких матчей?

- Да все сложно! И четкое приведение арены в соответствие с требованиями УЕФА, и обеспечение комфортных условий для всех гостей, и гарантии безопасности. Но очень важно отношение к стране-претенденту со стороны членов УЕФА, которые голосуют. Когда в 1999-м году Москва претендовала на финал Кубка Кубков, у меня был хороший контакт со всеми, я заранее с ними переговорил и поэтому шансы у нашей заявки изначально были хорошими.

- Насколько прибыльное это для города мероприятие?

- Сложный вопрос. Я же не бухгалтер. Но думаю, доходами от финального матча затраты на его организацию не отбить. В большей степени это вложения на будущее. За финалом лиги чемпионов следит весь мир, поэтому провести матч такого статуса – это популяризация города и стадиона в мире, повышение авторитета страны. И, конечно, большой плюс для культурной и спортивной жизни города. А также - вложения в его инфраструктуру, которая будет использоваться дальше, и полезный опыт.